நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு: சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் புறக்கணிப்பு... கேப்டன்சியில் அதிரடி மாற்றம்!
பணிச்சுமை மேலாண்மை காரணமாக முதல் 3 ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஷுப்மன் கில்லும், கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் கேப்டன்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 16, 2026 at 10:41 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடர்களுக்கான இந்திய கிரிக்கெட் அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரை முடித்த கையோடு நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி, அங்கு 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் ஏற்கனவே ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய டி20 அணி அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளையும் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் கேப்டன் பொறுப்பு இரண்டு பேரிடம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் 3 ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஷுப்மன் கில்லும், கடைசி 2 போட்டிகளுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் கேப்டனாக செயல்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மூத்த வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் ஒருநாள் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளிலும் விளையாடவுள்ளனர்.
மேலும், இந்த ஒருநாள் தொடரில் பல இளம் வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வேகப்பந்து வீச்சில் அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்னூர் பிரார் மற்றும் அக்விப் நபி போன்ற புதிய முகங்களுக்கு இந்திய ஒருநாள் அணியில் கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்களுடன் ஆல்-ரவுண்டர் வரிசையில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் நமன் தீர் ஆகியோரும் ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
மேலும், இந்த ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் கே.எல். ராகுல், இஷான் கிஷன் ஆகியோருடன் சேர்த்து அறிமுக வீரர் குமார் குஷாக்ராவுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன் ஒருநாள் அணியில் இடம் பெறாதது மீண்டும் ஒருமுறை பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டி20 தொடருக்கான அணியில் சஞ்சு சாம்சன் சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், ஒருநாள் அணியில் அவருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
மறுபுறம் டெஸ்ட் அணியைப் பொறுத்தவரை, முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பரீத் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோருடன் காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ள ஆகாஷ் தீப்பும் டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர, சாய் சுதர்ஷன், தேவ்தத் படிக்கல், அன்ஷுல் கம்போஜ் உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ரிஷப் பந்த் மற்றும் துருவ் ஜுரெலும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், நமன் தீர், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்னூர் பிரார், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், இஷான் கிஷன், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா*, குல்தீப் யாதவ்.
Kumar Kushagra over Sanju Samson in ODIs??? Selection based on merit is a joke in Indian Cricket 🤫 This is not merely about Kumar Kushagra getting an opportunity. He deserves the chance to prove himself. The real question is why Sanju Samson was not considered for the opportunity, particularly given his previous ODI century and the experience he has accumulated. Sanju Samson has spent years trying to establish himself as a regular member of the Indian team. But for now as long as Shubman Gill is captain of Team India, he will keep on picking players from Gujarat Titans and you won't see Sanju Samson playing in any other formats rather than T20Is ever. Period!— Deepu (@deepu_drops) October 16, 2026
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கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், நமன் தீர், அக்விப் நபி, குர்னூர் பிரார், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், குமார் குஷாக்ரா, முகமது சிராஜ், யஷ் தாக்கூர், குல்தீப் யாதவ்.
இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஷ்வால், கே.எல். ராகுல், தேவ்தத் படிக்கல், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜுரெல், ரவீந்திர ஜடேஜா, அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜஸ்பரீத் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆகாஷ் தீப், சாய் சுதர்ஷன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ்.