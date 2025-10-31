EXCLUSIVE: இதோடு என் கனவு முடியவில்லை - தடகள வீராங்கனை எட்வினா ஜேசன் பிரத்யேக பேட்டி!
பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற இளையோருக்கான ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகயில் தமிழக தடகள வீராங்கனை எட்வினா ஜேசன், 400 மீட்டர் ரிலே மற்றும் மெட்லி ரிலேவில் இந்திய அணிக்காக விளையாடி வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.
Published : October 31, 2025 at 4:13 PM IST
By இரா.மணிகண்டன்
"இதோடு எனது கனவு முடியவில்லை. ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று சாதிக்க வேண்டும். அதுதான் எனது லட்சியம். அதை நோக்கி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறேன்" என்று இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக இரண்டு வெள்ளிப்பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்திருக்கும் தமிழக வீராங்கனை எட்வினா ஜேசன் கூறியுள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை அடுத்த சமாதானப்புரத்தைச் சேர்ந்தவர் தடகள வீராங்கனை எட்வினா ஜேசன். இவரது தந்தை ஜேசன் சொந்த தொழிலும், தாய் பிரின்சி தனியார் மருத்துவமனையிலும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த எடவினா ஜேசன், தடகளத்தில் சாதித்து தற்போது சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளார்.
ஆம்.. பஹ்ரைனில் அண்மையில் நடைபெற்ற இளையோருக்கான ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் எட்வினா ஜேசன், 400 மீட்டர் ரிலே மற்றும் மெட்லி ரிலேவில் இந்திய அணியின் ஒரு பகுதியாக இடம்பிடித்து, இரு பிரிவிலும் வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளார்.
பதக்கங்களுடன் நாடு திரும்பிய எட்வினாவுக்கு, சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊரான திருநெல்வேலி திரும்பியவருக்கு, உறவினர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் நண்பர்கள் உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர்.
செண்டை மேளம் முழங்க, ரயில் நிலையத்தில் இருந்து திறந்தவெளி ஜீப்பில் ஊர்வலமாகவும் எட்வினா அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். பாஜக மாநில விளையாட்டு பிரிவு சார்பில் அதன் தலைவர் நயினார் பாலாஜி எட்வினாவுக்கு அவரது பயிற்சியாளருக்கும் தலா ரூ.50,000 வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதேபோல் திமுக, அதிமுக கட்சி நிர்வாகிகளும் மாணவியை வாழ்த்தினர்.
பதக்கங்களுடன் சொந்த ஊர் திரும்பிய எட்வினா ஜேசன், ஈடிவி பாரத்துக்கு பிரத்யேக நேர்காணலை வழங்கினார். அப்போது அவர், "நான் பெறும் முதல் சர்வதேச பதக்கம் இது என்பதால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. முதலில் நான் பொழுதுபோக்கிற்காக தான் ஓட ஆரம்பித்தேன். பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓட்டப்பந்தயத்தில் எனக்கு முழு ஆர்வம் ஏற்பட்டது," என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டதன் காரணமாக மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்று தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெற்றேன். அங்கும் நான் சிறப்பாக செயல்பட, தற்சமயம் இந்தியாவுக்காக சர்வதேச அளவில் பதக்கத்தை வென்றுள்ளேன். என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த பயிற்சியாளர்கள் மகேஷ் மற்றும் மூர்த்திக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று உணர்ச்சி ததும்ப அவர் கூறினார்.
தன்னுடைய இலக்கு குறித்து பேசிய எட்வினா, "கடந்த ஆண்டு ஆசிய போட்டியில் என்னால் பதக்கம் வெல்ல முடியாதது வருத்தமளித்தது. எனவே இந்த முறை கண்டிப்பாக பதக்கத்தை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்ற லட்சத்துடன் இருந்ததால் என்னால் அதை சாதிக்க முடிந்தது. இதோடு எனது கனவு முடியவில்லை. இன்னும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சாதிக்க வேண்டும். அதுதான் எனது லட்சியம். அதை நோக்கி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறேன்" என்றார் உற்சாகம் பொங்க.
சக வீராங்கனைகள் குறித்து பேசிய அவர், "என்னுடன் விளையாடிய சக வெளிநாட்டு வீராங்கனைகளை பார்க்கும்போது எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது. அவர்கள் அருகில் இருந்து என்னை பார்க்கும்போது நான் மிகவும் உயரம் குறைவாக இருப்பது போல் தோன்றியது. இருந்தாலும் எனது நம்பிக்கையை கைவிடாமல் முயற்சி செய்ததன் காரணமாக என்னால் சாதிக்க முடிந்தது. என்னை போல வளரும் வீராங்கனைகள் நம்பிக்கையோடு முயற்சி செய்தால் நிச்சயம் வெற்றி பெற முடியும்" என்று கூறும் எட்வினா ஜேசன் வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை மிளிர்கிறது..