2025 ரீவைண்ட்: இந்திய கிரிக்கெட்டின் பொற்காலமாக மாறிய 2025 - சாதனை தொகுப்பு இதோ!

விரைவில் நிறைவடையவிருக்கும் 2025ஆம் ஆண்டில் இந்திய ஆடவர், மகளிர் மற்றும் பார்வை மாற்றுத்திறனாளி அணிகள் சர்வதேச அரங்கில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளன.

ஐசிசி உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் அணி
ஐசிசி உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
Published : December 17, 2025 at 5:40 PM IST

2025ஆம் ஆண்டை பொறுத்தவரையில் இந்திய கிரிக்கெட்டிற்கு ஒரு பொன்னான ஆண்டு என்றே கூறலாம். ஏனெனில் இந்த ஆண்டில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியானது ஆடவர், மகளிர், அண்டர் 19, பார்வை மாற்றுத்திறனாள்கள் அணி என பல்வேறு பிரிவுகளிலும் சாதனைகளைக் குவித்து அசத்தியுள்ளது. அந்த வகையில் இந்தாண்டு இந்திய கிரிக்கெட்டின் சில சாதனைகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஆடவர் அணியின் சாதனைகள்

ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை வெற்றி: ஆடவர் கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் இந்திய அணியின் மிக முக்கிய சாதனையாக, சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர் உள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற இந்த தொடரில் ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி ஒரு தோல்வியைக் கூட தழுவாமல், இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்த்யது. மேலும் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை அதிக முறை வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளது.

டி20 ஆசிய கோப்பை வெற்றி: அதுதவிர்த்து இந்திய அணியின் முக்கிய சாதனை என்றால், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற (செப்டம்பர்) ஆசிய கோப்பை டி20 தொடர் தான். சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி தொடரின் அனைத்து போட்டிகளிலும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. இது இந்திய அணியின் 9ஆவது ஆசிய கோப்பை சாம்பியன் பட்டமாகவும் அமைந்தது.

மகளிர் அணியின் சாதனைகள்

மகளிர் உலகக் கோப்பை வெற்றி: ஆடவர் அணியைத் தொடர்ந்து இந்திய மகளிர் அணிக்கும் இது ஒரு மறக்கமுடியாத ஆண்டாக மாறியுள்ளது. சமீபத்தில் (அக்டோபர்-நவம்பர்) இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்த ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம், முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று இந்திய அணி சாதனை படைத்தது.

மகளிர் அண்டர்19 டி20 உலகக் கோப்பை: அதேபோது இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் (ஜனவரி-பிப்ரவரி) மலேசியாவில் நடைபெற்ற மகளிர் அண்டர்19 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் இந்திய மகளிர் அணி ஆதிக்கத்தை கட்டியது. 15 அணிகள் பங்கேற்ற அந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இந்திய அண்டர்19 அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியது.

பார்வையற்றோர் கிரிக்கெட்

கடந்த நவம்பர் இலங்கையில் நடைபெற்ற மகளிர் பார்வையற்றோர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தியது. அந்த தொடரில் எந்தவொரு போட்டிகளிலும் தோல்வியைத் தழுவாத இந்திய அணி, இறுதிப் போட்டியில் நேபாள் அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

உள்ளூர் மற்றும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட்

ரஞ்சி கோப்பை: இந்தியாவின் மிக முக்கியமான உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் விதர்பா அணி தங்களின் ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்திய ஆண்டாகவும் அமைந்தது. ஏனெனில் 2024-25ஆம் ஆண்டிற்கான ரஞ்சி கோப்பை சீசனில் விதர்பா மற்றும் கேரளா அணிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின. இறுதிப்போட்டியானது டிராவான நிலையில், முதல் இன்னிங்ஸ் முன்னிலை அடிப்படையில் விதர்பா அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. இது விதர்பா அணியின் மூன்றாவது சாம்பியன் பட்டமாகவும் அமைந்தது.

ஐபிஎல் 2025: ஐபிஎல் தொடரின் 18ஆவது சீசனை ஆர்சிபி ரசிகர்களும் சரி, விராட் கோலியின் ரசிகர்களும் சரி மறக்க வாய்ப்பு கிடையாது. ஏனெனில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்சிபி) அணி, தங்களின் 18 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ஆண்டாக 2025 அமைந்தது. அந்தவகையில் இறுதிப் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தியதன் மூலம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் தங்களுடைய முடல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது மறக்கக்கூடிய நிகழ்வு அல்ல.

