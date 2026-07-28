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காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2026: இன்றும் பதக்க வேட்டையைத் தொடருமா இந்தியா?

நேற்றைய போட்டிகளின் நிறைவில், இந்திய அணி ஒட்டுமொத்தமாக 2 தங்கம், 5 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என மொத்தம் 10 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் 8ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.

பர்வீன் ஹூடா
பர்வீன் ஹூடா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 2:41 PM IST

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ஹைதராபாத்: காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் 6ஆவது நாளான இன்றும், இந்திய அணி மேலும் பல பதக்கங்களை வெல்லும் உத்வேகத்துடன் களம் காண்கிறது.

சர்வதேச அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் ஆரம்பம் முதலே பளுதூக்குதல் மற்றும் தடகளப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் தங்களது அதிரடியான ஆட்டத்தால் வலுவான தொடக்கத்தை அளித்துள்ளனர். இந்நிலையில், போட்டியின் ஆறாவது நாளான இன்று இந்தியா மேலும் பல பதக்கங்களை வெல்லும் என்ற பலத்த நம்பிக்கையுடன் களம் காண்கிறது.

இத்தொடரில், இதுவரை இந்தியாவிற்கு அதிக பதக்கங்களைப் பெற்றுத் தந்துள்ள பளுதூக்குதல் போட்டிகளில், இன்றும் இந்திய வீரர்கள் இறுதிச் சுற்றுகளில் விளையாடவுள்ளனர். அதேபோல், தடகளத்திலும் இந்திய வீரர்கள் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதுதவிர, குத்துச்சண்டை பிரிவில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகள் என ஐந்து நாக் அவுட் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

இதுதவிர, நீச்சல் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நீச்சல் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் சார்பில் மொத்தம் 11 வீரர்கள் களம் காண்கின்றனர். இதில் பொதுப் பிரிவில் 5 வீரர்களும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரிவில் 6 வீரர்களும் இந்தியாவின் சார்பாகப் பங்கேற்கின்றனர். குறிப்பாக இந்தியாவின் சஜன் பிரகாஷ், 50மீ பட்டர்ஃபிளை, 200மீ பட்டர்ஃபிளை மற்றும் 200மீ ஃப்ரீஸ்டைல் ஆகிய பிரிவுகளில் பங்கேற்கவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நீச்சல்

  • பிற்பகல் 3.26 – ஆடவருக்கான 50மீ பட்டர்ஃபிளை தகுதிச்சுற்று (ஹீட்ஸ் 9): சஜன் பிரகாஷ்
  • மாலை 4.41 – ஆடவருக்கான 100மீ பேக்ஸ்ட்ரோக் தகுதிச்சுற்று (ஹீட்ஸ் 6): ஸ்ரீஹரி நடராஜ்
  • மாலை 4.57 – ஆடவருக்கான 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் தகுதிச்சுற்று (ஹீட்ஸ் 1): கார்த்திக் புடிகினா
  • மாலை 4.57 – ஆடவருக்கான 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் தகுதிச்சுற்று (ஹீட்ஸ் 2): அலி இமாம்
  • இரவு 11.37 – ஆடவருக்கான 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு)

தடகளம்

  • மாலை 4.46 – ஆடவருக்கான 400மீ தகுதிச்சுற்று: ராஜேஷ் ரமேஷ்
  • மாலை 5.10 – ஆடவருக்கான 400மீ தகுதிச்சுற்று: விஷால் டி.கே
  • இரவு 11.35 – மகளிருக்கான உயரம் தாண்டுதல் இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு): பூஜா சிங்
  • அதிகாலை 12.55 (ஜூலை 29) – ஆடவருக்கான 10,000மீ ஓட்டம் இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு): குல்வீர் சிங்

பளுதூக்குதல்

  • மாலை 6.30 – மகளிருக்கான 63 கிலோ எடைப்பிரிவு இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு): நிருபமா தேவி செராம்
  • இரவு 11.00 – மகளிருக்கான 69 கிலோ எடைப்பிரிவு இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு): ஹர்ஜிந்தர் கவுர்

குத்துச்சண்டை (காலிறுதிப் போட்டிகள்)

  • இரவு 10.30 – மகளிருக்கான 54 கிலோ பிரிவு: பிரீதி பவார்
  • இரவு 11.00 – மகளிருக்கான 60 கிலோ பிரிவு: பிரியா காங்கஸ்
  • இரவு 11.30 – மகளிருக்கான 65 கிலோ பிரிவு: பர்வீன் ஹூடா
  • அதிகாலை 12.15 (ஜூலை 29) – ஆடவருக்கான 55 கிலோ பிரிவு: ஜடுமனி சிங் மண்டேங்பம்
  • அதிகாலை 1.30 (ஜூலை 29) – ஆடவருக்கான 90 கிலோ பிரிவு: கபில் போகாரியா

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லான் பவுல்ஸ் (Lawn Bowls)

இரவு 10.20 – ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு: நவ்நீத் சிங் & தினேஷ் குமார்

அதிகாலை 1.10 (ஜூலை 29)- மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு: நயன்மோனி சைகியா

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