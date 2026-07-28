காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2026: இன்றும் பதக்க வேட்டையைத் தொடருமா இந்தியா?
நேற்றைய போட்டிகளின் நிறைவில், இந்திய அணி ஒட்டுமொத்தமாக 2 தங்கம், 5 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என மொத்தம் 10 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் 8ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
Published : July 28, 2026 at 2:41 PM IST
ஹைதராபாத்: காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் 6ஆவது நாளான இன்றும், இந்திய அணி மேலும் பல பதக்கங்களை வெல்லும் உத்வேகத்துடன் களம் காண்கிறது.
சர்வதேச அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் ஆரம்பம் முதலே பளுதூக்குதல் மற்றும் தடகளப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் தங்களது அதிரடியான ஆட்டத்தால் வலுவான தொடக்கத்தை அளித்துள்ளனர். இந்நிலையில், போட்டியின் ஆறாவது நாளான இன்று இந்தியா மேலும் பல பதக்கங்களை வெல்லும் என்ற பலத்த நம்பிக்கையுடன் களம் காண்கிறது.
இத்தொடரில், இதுவரை இந்தியாவிற்கு அதிக பதக்கங்களைப் பெற்றுத் தந்துள்ள பளுதூக்குதல் போட்டிகளில், இன்றும் இந்திய வீரர்கள் இறுதிச் சுற்றுகளில் விளையாடவுள்ளனர். அதேபோல், தடகளத்திலும் இந்திய வீரர்கள் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதுதவிர, குத்துச்சண்டை பிரிவில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகள் என ஐந்து நாக் அவுட் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
இதுதவிர, நீச்சல் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நீச்சல் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் சார்பில் மொத்தம் 11 வீரர்கள் களம் காண்கின்றனர். இதில் பொதுப் பிரிவில் 5 வீரர்களும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரிவில் 6 வீரர்களும் இந்தியாவின் சார்பாகப் பங்கேற்கின்றனர். குறிப்பாக இந்தியாவின் சஜன் பிரகாஷ், 50மீ பட்டர்ஃபிளை, 200மீ பட்டர்ஃபிளை மற்றும் 200மீ ஃப்ரீஸ்டைல் ஆகிய பிரிவுகளில் பங்கேற்கவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Team India is ready for another exciting day of action at the Commonwealth Games. Catch the complete schedule of Indian athletes competing across various disciplines on 28–29 July.— SAI Media (@Media_SAI) July 27, 2026
Stay tuned and cheer for our champions! 💙#Cheer4Bharat #CWG2026 #Glasgow2026 pic.twitter.com/qbFAMAu5jb
நீச்சல்
- பிற்பகல் 3.26 – ஆடவருக்கான 50மீ பட்டர்ஃபிளை தகுதிச்சுற்று (ஹீட்ஸ் 9): சஜன் பிரகாஷ்
- மாலை 4.41 – ஆடவருக்கான 100மீ பேக்ஸ்ட்ரோக் தகுதிச்சுற்று (ஹீட்ஸ் 6): ஸ்ரீஹரி நடராஜ்
- மாலை 4.57 – ஆடவருக்கான 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் தகுதிச்சுற்று (ஹீட்ஸ் 1): கார்த்திக் புடிகினா
- மாலை 4.57 – ஆடவருக்கான 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் தகுதிச்சுற்று (ஹீட்ஸ் 2): அலி இமாம்
- இரவு 11.37 – ஆடவருக்கான 50மீ ஃப்ரீஸ்டைல் இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு)
தடகளம்
- மாலை 4.46 – ஆடவருக்கான 400மீ தகுதிச்சுற்று: ராஜேஷ் ரமேஷ்
- மாலை 5.10 – ஆடவருக்கான 400மீ தகுதிச்சுற்று: விஷால் டி.கே
- இரவு 11.35 – மகளிருக்கான உயரம் தாண்டுதல் இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு): பூஜா சிங்
- அதிகாலை 12.55 (ஜூலை 29) – ஆடவருக்கான 10,000மீ ஓட்டம் இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு): குல்வீர் சிங்
பளுதூக்குதல்
- மாலை 6.30 – மகளிருக்கான 63 கிலோ எடைப்பிரிவு இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு): நிருபமா தேவி செராம்
- இரவு 11.00 – மகளிருக்கான 69 கிலோ எடைப்பிரிவு இறுதிப்போட்டி (பதக்க நிகழ்வு): ஹர்ஜிந்தர் கவுர்
🇮🇳 Commonwealth Games 2026 | India’s Schedule – July 28— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 28, 2026
A packed day awaits Team India with action across Athletics, Swimming, Para Swimming, Weightlifting, Boxing and Bowls.
Another exciting day awaits with multiple medal opportunities for India. 🇮🇳
Stay tuned to… pic.twitter.com/wFciyFFsQa
குத்துச்சண்டை (காலிறுதிப் போட்டிகள்)
- இரவு 10.30 – மகளிருக்கான 54 கிலோ பிரிவு: பிரீதி பவார்
- இரவு 11.00 – மகளிருக்கான 60 கிலோ பிரிவு: பிரியா காங்கஸ்
- இரவு 11.30 – மகளிருக்கான 65 கிலோ பிரிவு: பர்வீன் ஹூடா
- அதிகாலை 12.15 (ஜூலை 29) – ஆடவருக்கான 55 கிலோ பிரிவு: ஜடுமனி சிங் மண்டேங்பம்
- அதிகாலை 1.30 (ஜூலை 29) – ஆடவருக்கான 90 கிலோ பிரிவு: கபில் போகாரியா
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லான் பவுல்ஸ் (Lawn Bowls)
இரவு 10.20 – ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு: நவ்நீத் சிங் & தினேஷ் குமார்
அதிகாலை 1.10 (ஜூலை 29)- மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு: நயன்மோனி சைகியா