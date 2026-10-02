கேப் டவுனில் தொடக்கம்... ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் உச்சக்கட்ட மோதல்: இந்தியாவுக்கு ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் காத்திருக்கும் சவால்கள்!
கடந்த முறை நூலிழையில் தவறவிட்ட உலகக் கோப்பை கனவை ஆப்பிரிக்க மண்ணில் நனவாக்கும் முனைப்புடன் களமிறங்கும் இந்திய அணிக்கு, ஆரம்பத்திலேயே பலத்த சவால்கள் காத்திருக்கின்றன.
Published : October 2, 2026 at 12:31 PM IST
ஹைதராபாத்: கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், 2027 ஐசிசி ஆண்கள் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான அட்டவணையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) வெளியிட்டுள்ளது
தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் 2027 ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 14 அணிகள் பங்கேற்பதால், போட்டி வடிவம் மிகவும் சவாலானதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
லீக் சுற்றில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகளுடன், இரு குழுக்களிலும் சேர்த்துச் சிறந்த புள்ளிகளைப் பெறும் ஒரு நான்காம் இடத்து அணியும் இணைந்து மொத்தம் 7 அணிகள் 'சூப்பர் 7' (Super 7) நிலைக்குத் தகுதி பெற முடியும் என்பதால், தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளும் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும்.
போட்டி அட்டவணை
இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC) அறிவித்தது. இதில் 12 முதன்மை அணிகள் இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, தலா 5 லீக் போட்டிகளில் விளையாடும் வகையில் அட்டவணை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, ஆப்கானிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே அணிகளுடன் தகுதிச்சுற்றில் வெற்றி பெறும் ஒரு அணியும் இடம் பிடித்துள்ளது.
𝙈𝘼𝙍𝙆 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙎 🗓️— ICC (@ICC) October 1, 2026
The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled 🏆
Access the ticket ballot 🎫 https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/dpTE4TEjO7
அதேசமயம் குரூப் பி பிரிவில் இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இலங்கை, நியூசிலாந்து, வங்கதேச அணிகளுடன் தகுதிச்சுற்றின் மூலம் வரும் மற்றொரு அணியும் இடம் பிடிக்கவுள்ளது. மேலும், உலகக் கோப்பை தொடரின் ஆரம்பக் கட்டப் போட்டிகள் அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி நமீபியாவில் தொடங்கவுள்ளன. இத்தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிகள் நவம்பர் 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளிலும், தொடரின் இறுதிப் போட்டி நவம்பர் 21-ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் சவால்
அதே சமயம், கடந்த ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறி கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்ட இந்திய அணிக்கு, தங்களது உலகக் கோப்பை கனவை நனவாக்குவதற்கான ஒரு முக்கிய வாய்ப்பாக இது அமையும். அதன் காரணமாக, இந்திய அணி இத்தொடரின் ஒவ்வொரு போட்டியையும் இறுதிப் போட்டி போலவே அணுகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
அதற்கேற்ப, இந்திய அணி தனது முதல் லீக் போட்டியில் வலுவான ஆஸ்திரேலிய அணியை அக்டோபர் 7ஆம் தேதி கேப் டவுன் மைதானத்தில் எதிர்கொள்கிறது. உலகக் கோப்பை போன்ற பெரிய தொடர்களில் முதல் போட்டியின் வெற்றி, அணியின் ஒட்டுமொத்த நம்பிக்கையையும் உத்வேகத்தையும் தீர்மானிக்கும் காரணியாக அமையும். ஆஸ்திரேலிய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு மற்றும் வலுவான பேட்டிங் வரிசையை எதிர்கொள்வது இந்திய அணிக்கு ஆரம்பத்திலேயே ஒரு கடினமான சோதனையாக இருக்கும்.
𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗮𝗶𝘁 𝗶𝘀 𝗼𝘃𝗲𝗿! ⌛— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
Here's a look at #TeamIndia's group stage fixtures for the ICC Men's Cricket World Cup 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ 🇮🇳 🗓️#CWC27 pic.twitter.com/0iUNMRfymW
இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல்
கிரிக்கெட் உலகின் மிக உயர்ந்த உணர்ச்சிப்பூர்வமான மோதலான இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி அக்டோபர் 10ஆம் தேதி ஜோஹன்னஸ்பர்க்கில் உள்ள வாண்டரர்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. உலகெங்கிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் பார்வை இந்த ஆட்டத்தின் மீதுதான் இருக்கும். ஜோகன்னஸ்பர்க் மைதானத்தின் ஆடுகளம் பொதுவாக வேகப்பந்து வீச்சுக்குச் சாதகமாக இருக்கும் என்பதால், இரு அணிகளின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு இடையே கடுமையான போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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பாகிஸ்தான் போட்டியைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணி அக்டோபர் 14ஆம் தேதி அன்று ஆப்கானிஸ்தான் அணியைச் செஞ்சூரியன் மைதானத்திலும், அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தகுதிச்சுற்று மூலம் வாய்ப்பைப் பெறும் அணியையும், அக்டோபர் 24ஆம் தேதி ஜிம்பாப்வே அணியையும் எதிர்கொள்ளவுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவின் ஆடுகளங்கள் பொதுவாக அதிக பவுன்ஸ் மற்றும் வேகத்திற்குச் சாதகமானவை என்பதால், அந்தச் சவாலை இந்திய அணி எவ்வாறு எதிர்கொள்ளும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.