இந்தியாவிலேயே முதன்முறை: 'ஒமேகாபால்' விளையாட்டை அறிமுகப்படுத்திய சென்னை ஐஐடி
ஒமேகாபால் விளையாட்டானது, அமெரிக்கா, பிரேசில் மற்றும் ஐரோப்பாவின் பல பகுதிகளில் பிரபலமடைந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 17, 2026 at 8:59 PM IST
சென்னை: இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக ஒமேகாபால் (OmegaBall) எனும் புதிய வகை கால்பந்து விளையாட்டு போட்டியை சென்னை ஐஐடி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஓமேகாபால் என்பது கால்பந்தின் வேகமான மற்றும் புதுமையான வகை ஆகும். தொடர்ச்சியான ஆட்டம், அதிக ஸ்கோரிங் மற்றும் பார்வையாளர்களின் அதிக ஈடுபாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விளையாட்டு, அமெரிக்கா, பிரேசில் மற்றும் ஐரோப்பாவின் பல பகுதிகளில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. பாரம்பரிய கால்பந்து வடிவங்களுக்கு நவீன மாற்றாக ஓமேகாபால் உருவெடுத்து வருகிறது.
சாதாரண கால்பந்து போட்டிகளில் இரண்டு அணிகள் மோதும் நிலையில், ஒமேகாபால் விளையாட்டில் ஒரே நேரத்தில் மூன்று அணிகள் களம் காணும். குறிப்பாக வட்ட வடிவிலான மைதானத்தில், மூன்று கோல் போஸ்ட்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற இரண்டு கோல் போஸ்ட்களில் கோல் அடிக்க முயற்சிக்கும் அதே வேளையில், தனது கோல் போஸ்ட்டை பாதுகாக்கவும் வேண்டும். மேலும், தலா 13 நிமிடங்கள் கொண்ட மூன்று சுற்றுகளாக இப்போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. மேலும் இதில் ஆஃப்சைட் விதிமுறை கிடையாது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், ஒமேகாபால் விளையாட்டு போட்டியை சென்னை ஐஐடி அறிமுகப்படுத்தியது. விளையாட்டுத் துறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக இந்த விளையாட்டை சென்னை ஐஐடி இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த விளையாட்டின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தேசிய அளவிலான ஒமேகாபால் கிளப்பை அமைக்கவும் சென்னை ஐஐடி திட்டமிட்டுள்ளது.
இதன் தொடக்க நிகழ்வாக, சென்னை ஐஐடி ஜிம்கானாவும், டீன் அலுவலகமும் (மாணவர்கள்) இணைந்து, கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான ஓமேகாபால் போட்டியை கல்லூரி கால்பந்து மைதானத்தில் இன்று நடத்தின. இந்தப் போட்டியில் சென்னையின் முக்கிய கல்வி நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன. மேலும் இந்த ஒமேகாபால் போட்டியை சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி. காமகோடி தொடங்கி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் சென்னை ஐஐடி மாணவர் நலத் துறை டீன் பேராசிரியர் சத்யநாராயணா என் கும்மாடி, விளையாட்டுத் துறை ஆலோசகர் பேராசிரியர் ஸ்ருதி துபே, விளையாட்டுத் துறை இணை ஆலோசகர் பேராசிரியர் சுதாகரன் சந்திரன், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள், சென்னை முழுவதும் உள்ள பல்வேறு கல்லூரிகளில் இருந்து வந்திருந்த அணிகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய ஐஐடி இயக்குநர் வி. காமகோடி, "சென்னை ஐஐடி தனித்துவமான கண்டுபிடிப்பு மற்றும் புதுமைச் சிந்தனையைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்த ஒமேகாபால் அமைந்துள்ளது. இந்தியாவில் புதிய மற்றும் துடிப்பான விளையாட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், மாணவர்களின் பங்களிப்பிற்கான வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துவது மட்டுமின்றி, நாட்டின் விளையாட்டு கலாச்சாரத்தின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கும் நாங்கள் பங்களிக்கிறோம். இது போன்ற முயற்சிகள் இளைஞர்களின் பங்கேற்பைத் தூண்டும், விளையாட்டில் படைப்பாற்றலை ஊக்குவிப்பதுடன், வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய விளையாட்டுப் போக்குகளுடன் இந்தியா இணைந்து செயல்படுவதற்கான வழிமுறைகளை உருவாக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய சென்னை ஐஐடி டீன் (மாணவர்கள்) பேராசிரியர் சத்யநாராயணா என். கும்மாடி, "மாணவர்களின் பன்முகத் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான பல்வேறு வழிகளை வழங்குவதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். எங்களது வளாக விளையாட்டுச் சூழலில் ஒமேகாபால் உற்சாகமான வரவாகும். பந்தைக் கையாளும் அதிக நேரம், விளையாட்டின் வேகம் காரணமாக இந்த விளையாட்டிற்கு மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. நாங்கள் முன்மொழிந்துள்ள ஒமேகாபால் கிளப், வரவிருக்கும் போட்டிகள் ஆகியவற்றின் மூலம், திறமைகளை வளர்க்கவும், போட்டிகளுக்கான அனுபவத்தை வழங்கவும் இலக்கு வைத்துள்ளோம்"என்றார்.
சென்னை ஐஐடி மாணவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஒமேகாபால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, ஏறத்தாழ 100 மாணவர்கள் இதன் செயல்முறை விளக்கப் போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளனர். மாணவர்கள் மத்தியில் இதற்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இந்த முயற்சியின் மூலம், இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் விளையாட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துவதிலும், வளர்ப்பதிலும் முன்னிலை வகிப்பதோடு, புதுமை, உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி, மாணவர்களின் பங்கேற்பு ஆர்வம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதையும் சென்னை ஐஐடி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.