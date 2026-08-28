ஜெர்மனிக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் தந்த இந்தியா; மகளிர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையில் 5-ஆவது இடத்தைப் பிடித்து சாதனை!
கடந்த 1974ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி டாப் 5 இடங்களுக்குள் நுழைந்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது.
Published : August 28, 2026 at 9:30 AM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரின் 5ஆவது இடத்திற்கான ஆட்டத்தில், முன்னாள் உலகச் சாம்பியனான பலம் வாய்ந்த ஜெர்மனி அணியை 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரானது பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்து நாடுகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 5ஆவது இடத்திற்கான ஆட்டத்தில், முன்னாள் உலகச் சாம்பியனான பலம் வாய்ந்த ஜெர்மனி அணியை எதிர்த்து இந்திய மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இந்திய மகளிர் அணி ஆதிக்கம் செலுத்த முயன்றது.
மறுபக்கம் ஜெர்மனி அணியும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க கடுமையாகப் போராடின. இருந்தபோதும், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளாலும் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து கோலை பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் கோல்கள் ஏதுமின்றி சமநிலையில் நீடித்தன.
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬, 𝗥𝗘𝗪𝗥𝗜𝗧𝗧𝗘𝗡! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 27, 2026
From the opening draw against Paris Olympics silver medallists China to a statement 3–1 win over World No. 5 Germany, the Indian Women’s Team has delivered a World Cup campaign that promises bigger things in the future. 🏑❤️#HockeyIndia… pic.twitter.com/jPZ4htuS84
அதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், அதிரடியான கம்பேக் கொடுத்த இந்திய அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 43ஆவது நிமிடத்தில் இஷிகா கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 44ஆவது மற்றும் 47ஆவது நிமிடங்களில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை நவ்னீத் கவுர் அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களைப் பதிவு செய்து, இந்திய அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
மறுபக்கம், இறுதிவரை கடுமையாகப் போராடிய ஜெர்மனி அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 59ஆவது நிமிடத்தில் லின் கிர்ன்ஸ் ஓர் ஆறுதல் கோலைப் பதிவு செய்தார். இருப்பினும், அதன் பின்னர் அந்த அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக, ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஜெர்மனி மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது
இந்த வெற்றியின் மூலம், நடப்பு மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இந்திய மகளிர் அணி 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. அத்துடன், கடந்த 1974ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி 'டாப் 5' இடங்களுக்குள் நுழைந்து புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளது.
𝗪𝗘 𝗠𝗔𝗗𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 27, 2026
52 years on, the Indian Women’s Team has delivered a World Cup campaign to remember, securing 5th place at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, their best finish since 1974. 🏑🏆
A new chapter in Indian women’s hockey. A moment… pic.twitter.com/ExOrG3VRbr
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முன்னதாக, கடந்த 1974ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாவது மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இந்திய அணி 4-ஆவது இடத்தைப் பிடித்திருந்ததே, இதுநாள் வரையிலும் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியாவின் சிறந்த செயல்பாடாக இருந்து வந்தது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, நூலிழையில் அரையிறுதி வாய்ப்பைத் தவறவிட்ட இந்திய அணி, தற்சமயம் 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்து ரசிகர்களின் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறது.