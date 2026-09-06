55 ரன்களுக்கு சுருண்ட பாகிஸ்தான் அணி - ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா அபார வெற்றி
இந்திய அணி ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஏற்கனவே தாய்லாந்து மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளுக்கு எதிரான போட்டியில் வென்ற நிலையில், அரையிறுதி சுற்றுக்கு எளிதாக தகுதி பெற்றது.
Published : September 6, 2026 at 7:17 AM IST
துபாய்: பாகிஸ்தான் அணியை 55 ரன்களுக்கு சுருட்டிய இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
மகளிர் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் துபாயில் கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த தொடரில் இந்திய மகளிர் அணி ஏற்கனவே தாய்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 94 ரன்களிலும், ஹாங்காங் அணியை 137 ரன்களிலும் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு நுழைந்துள்ளது. இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி கட்டாய வெற்றியை நோக்கி இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்கியது. அந்த வகையில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை மிகவும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.
மேலும் இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக களமிறங்கிய ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணிக்கு அதிகமுறை கேப்டனாக இருந்த வீராங்கனை (150 போட்டிகள்) என்ற சாதனை படைத்தார். இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. முதலில் அதிரடியாக ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி 27 ரன்களுக்கு முதல் விக்கெட்டை இழந்தது.
அப்போது முனீபா அலி 13 ரன்களுக்கு ஷஃபாலி வர்மா பந்துவீச்சில் அவுட்டான நிலையில், மூன்றாவதாக களமிறங்கிய குல் ஃபெரொஸா டக் அவுட்டானார். இதனையடுத்து பாகிஸ்தான் அணியின் திணறல் ஆட்டம் தொடங்கியது. ஷஃபால் சுல்ஃபிகர் 14 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். அதனைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய அனைத்து வீராங்கனைகளும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் அவுட்டாகினர்.
இந்திய அணியின் சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள் ஷஃபாலி மற்றும் பிரேமா ஆகியோர் ஸ்டம்பை நோக்கி துல்லியமாக பந்துவீசினர். பாகிஸ்தான் அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் ஆயிஷா சஃபார் (2), சடாஃப் ஷமாஸ் (3), கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா (0) உள்ளிட்டோர் வந்த வேகத்தில் பெவிலியன் திரும்பினர். முதல் இன்னிங்ஸின் முடிவில் 18.1 ஓவர்களில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி 55 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. மொத்தமாக 78 பந்துகளில் ரன்கள் எடுக்கப்படவில்லை. இந்திய அணி சார்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஸ்ரீ சரானி அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார்.
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தொடர்ந்து போகிற போக்கில் எட்டக்கூடிய மிகவும் எளிதான இலக்கை விரட்டிய இந்திய மகளிர் அணிக்கு, ஷஃபாலி வெர்மா (12), ஸ்மிருதி மந்தனா (9) சொதப்பலான தொடக்கத்தை வழங்கினர். மூன்றாவதாக களமிறங்கிய பிரதிகா ரவால் 4 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் வந்த கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (18*) தீப்தி ஷர்மா (12*) அவுட்டாகாமல் களத்தில் நின்று வெற்றியை உறுதி செய்தனர். அடுத்ததாக இந்திய அணி, செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி அல்லது 11ஆம் தேதி நடைபெறும் அரையிறுதி போட்டியில் விளையாடுகிறது.