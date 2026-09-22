ஸ்மிருதி மந்தனா சிக்ஸர் மழை... ரிச்சா கோஷ் அதிரடி: ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்று இந்திய மகளிர் அணி சாதனை!
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கம் வென்றும் சாதனை படைத்துள்ளது. நடப்பு ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியா வெல்லும் முதல் தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும்.
Published : September 22, 2026 at 1:51 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை மகளிர் அணிக்கு எதிரான ஆசிய விளையாட்டு இறுதிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 147 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி இலங்கை மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தது.
போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்து பவுண்டரி மற்றும் சிக்ஸர் மழையைப் பொழிந்த இந்த ஜோடி, முதல் விக்கெட்டிற்கு 99 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தது. இதில் அதிரடியாக விளையாடிய ஸ்மிருதி மந்தனா அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். மறுபுறம், அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஷஃபாலி வர்மா 48 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗪𝗢𝗠𝗔𝗡 𝗧𝗢 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 1️⃣1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗥𝗨𝗡𝗦 🌟— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Smriti Mandhana with another magnificent milestone to her name 🫡
Updates ▶️ https://t.co/x367kJHmrc#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/QJ3B4hYXYh
அவரைத் தொடர்ந்து, 45 பந்துகளில் 7 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 5 பவுண்டரிகளுடன் 79 ரன்கள் குவித்திருந்த ஸ்மிருதி மந்தனாவும் ஆட்டமிழந்து, சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டார். அதன்பின் களமிறங்கிய ரிச்சா கோஷ், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 22 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர்கள், 5 பவுண்டரிகளுடன் 49 ரன்கள் குவித்து அதிரடியான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 216 ரன்களைக் குவித்தது. இதனையடுத்து, 217 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்குடன் களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு, இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆரம்பத்திலேயே கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர். குறிப்பாக, அந்த அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
இலங்கை அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் சமாரி அத்தபத்து 29 ரன்கள் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீராங்கனைகள் சொற்ப ரன்களில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டை இழந்தனர். இதனால் இலங்கை அணி 15.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 69 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல் மற்றும் சாது ஸ்ரீசாரணி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
Back-to-back 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 🏅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Congratulations to #TeamIndia on clinching a 2️⃣nd consecutive Gold Medal in women's cricket at the #AsianGames 🇮🇳👏
Scorecard ▶️ https://t.co/DVlhLBajxB pic.twitter.com/AAkS0VDUKh
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இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 147 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியா வெல்லும் முதல் தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியை அடுத்து, பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் இந்திய மகளிர் அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.