இந்தியன் வெல்ஸ் 2026: சாம்பியன் பட்டம் வென்று ஜானிக் சின்னர், அரீனா சபலென்கா சாதனை!
இந்தியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஜானிக் சின்னர் முதல் முறையாக கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : March 16, 2026 at 10:35 AM IST
கலிஃபோர்னியா: இந்தியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஜானிக் சின்னரும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் அரினா சபலென்காவும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளனர்.
இந்தியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் கலிஃபோர்னியாவில் நடைபெற்றது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து, உலகின் 11ஆம் நிலை வீரரான ரஷ்யாவின் டேனில் மெத்வதேவ் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். நட்சத்திர வீரர்கள் இருவரும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியதால் இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தன.
சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சின்னர்
இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக விளையாடியதுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளையும் கைப்பற்ற போட்டி மீதான பரபரப்பும் தொற்றிக்கொண்டது. இறுதியில் ஜானிக் சின்னர் 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை போராடி வென்றார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் இருவரும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடி புள்ளிகளை கைப்பற்றினார்.
🇺🇸 INDIAN WELLS 🏆@janniksin becomes the first man to win back-to-back ATP Masters 1000 titles without losing a set since the series began in 1990!@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/xkmb2cFfyE
இருப்பினும் கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடிய சின்னர் இரண்டாவது செட்டையும் 7-6 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 7-6, 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் டேனில் மெத்வதேவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு இந்தியன் வெல்ஸ் தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் இத்தொடரில் ஜானிக் சின்னர் முதல் முறையாக கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
பதிலடி கொடுத்த சபலென்கா
அதேசமயம் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, உலகின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான எலினா ரைபக்கினாவை எதிர்கொண்டார். முன்னதாக இவர்கள் இருவரும் ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரிலும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்த நிலையில், அதில் ரைபக்கினா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தி இருந்தார்.
WHAT A MATCH!!! 💪@SabalenkaA is the 2026 Indian Wells Open Champion!#TennisParadise pic.twitter.com/RN9gImPJA7— wta (@WTA) March 15, 2026
இந்நிலையில் தனது ஆதிக்கத்தை தக்கவைக்கும் முனைப்பில் ரைபக்கினாவும், கடந்த தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் சபலென்காவும் இப்போட்டியை எதிர்கொண்டனர். இதில் ரைபக்கினா முதல் செட்டில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்ற, அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த சபலென்கா 6-3 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை வென்று பதிலடி கொடுத்தார்.
இதனால் போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. மூன்றாவது செட்டில் இருவரும் சரிக்கு சமமாக மோத, போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தன. இறுதியில் சபலென்கா 7-6 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். இதன் மூலம் அரினா சபலென்கா 6-6, 6-3, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் எலினா ரைபக்கினாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன் சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.