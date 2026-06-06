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பிரக்ஞானந்தாவுக்கு துணை ஜனாதிபதி சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து

நார்வே செஸ் தொடரில் பிரக்ஞானந்தா நடப்புச் சாம்பியன் மாக்னஸ் கார்ல்செனை இரண்டு முறையும், நான்கு போட்டிகளில் தொடர்ந்து வெற்றியும் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

பிரக்ஞானந்தா
பிரக்ஞானந்தா (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 5:04 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா, நார்வே செஸ் தொடரை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்த நிலையில், குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

செஸ் விளையாட்டில் முக்கியமான தொடர்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் நார்வே செஸ் தொடர் இறுதிச்சுற்றில் வின்சென்ட் கெய்மர் மற்றும் பிரக்ஞானந்தா ஆகியோர் மோதினர். இந்த சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்று நார்வே செஸ் தொடரை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இத்தொடரை கைப்பற்றிய முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையையும் படைத்தார். இதனையடுத்து குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்த்து

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “நார்வே செஸ் 2026 பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதனை படைத்துள்ள பிரக்ஞானந்தாவிற்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது திறமை, மனம் தளராத அர்ப்பணிப்பு, மற்றும் கடின உழைப்பிற்கு சான்றாக இந்த சாதனை அமைந்துள்ளது. உலக அரங்கில் பிரக்ஞானந்தா திறமை மூலம் நமது நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பதுடன், இந்தியா முழுவதும் உள்ள இளம் செஸ் வீரர்களுக்கு தொடர்ந்து உத்வேகம் அளித்து வருகிறது. செஸ் உலகில் இன்னும் பல உயரிய சாதனைகள் புரிய வாழ்த்துகிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், ”மகத்தான சாதனை படைத்த பிரக்ஞானந்தாவிற்கு வாழ்த்துகள். இந்த அற்புதமான மைல்கல், அவரது தொடர்ச்சியான சிறப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது. அவரது எதிர்காலத்திற்கு வாழ்த்துகள்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

அதே போல் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், பிரக்ஞானந்தாவிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “நார்வே தலைநகர் ஆஸ்லோவில் நடைபெற்ற நார்வே செஸ் 2026 (Norway Chess 2026) தொடரில் அறிவார்ந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்திட்ட கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

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ஒரே தொடரில் நடப்புச் சாம்பியன் மாக்னஸ் கார்ல்செனை இரண்டு முறையும், நான்கு போட்டிகளில் தொடர்ந்து வெற்றியும் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா புதிய சாதனைகளைப் படைத்திட எனது வாழ்த்துகள்" என கூறியுள்ளார்.

அதே போல் தொழிலதிபர்கள் ஆனந்த் மஹிந்திரா, கௌதம் அதானி உள்ளிட்டோரும் பிரக்ஞானந்தாவிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
PM MODI
பிரக்ஞானந்தாவிற்கு விஜய் வாழ்த்து
பிரக்ஞானந்தா சாதனை
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