ETV Bharat / sports

சூர்யகுமார் யாதவ் வழியைப் பின்பற்றும் இந்திய மகளிர் அணி: ஆசிய கோப்பை தொடரில் மீண்டும் வெடித்த சர்ச்சை!

ஆடவர் ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரின் போதும் இந்திய டி20 அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், மொஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து கோப்பையைப் பெற மறுத்து சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தார்.

இந்திய மகளிர் அணி - மொஹ்சின் நக்வி
இந்திய மகளிர் அணி - மொஹ்சின் நக்வி (IANS and AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: மகளிர் ஆசியக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி, ஏசிசி தலைவர் மொஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து கோப்பையைப் பெற மறுத்த சம்பவம் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது

மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த இறுதிப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய மகளிர் அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 183 ரன்களைக் குவித்தது.

இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஷஃபாலி வர்மா 68 ரன்களையும், ஸ்மிருதி மந்தனா 59 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இலங்கை அணியில் கேப்டன் சாமரி அத்தபத்து 36 ரன்களைச் சேர்க்க, மற்ற வீராங்கனைகள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் இலங்கை மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 111 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. மேலும், மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் 8ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றும் இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது. இப்போட்டியில் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டநாயகி விருதைப் பெற்றார்.

இந்த நிலையில், போட்டி முடிந்து நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் மீண்டும் ஒரு சர்ச்சை வெடித்தது. ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ACC) தலைவரும், பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சருமான மொஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து சாம்பியன் கோப்பையைப் பெற இந்திய மகளிர் அணி மறுப்பு தெரிவித்தது. மைதானத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம், தற்போது கிரிக்கெட் அரங்கிலும், சமூக வலைத்தளங்களிலும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

போட்டி முடிவடைந்த பிறகு பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவர் என்ற முறையில் பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சரும், அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவருமான மொஹ்சின் நக்வி கலந்துகொண்டார். இந்நிலையில் தான், சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்த இந்திய அணி வீராங்கனைகள் மொஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து கோப்பையை வாங்க ஆர்வம் காட்டவில்லை.

இதையடுத்து பரிசளிப்பு மேடையில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்த மொஹ்சின் நக்வி, இந்திய அணி கோப்பையை வாங்க வராததால் மைதானத்தைவிட்டு வெளியேறினார். மேலும், அவர் அந்தக் கோப்பையை யாரிடமும் வழங்காமல் ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அலுவலகத்திற்கே திரும்ப எடுத்துச் சென்றுவிட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இதுகுறித்து பேசிய இந்திய மகளிர் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் அமோல் முஜும்தார், "மொஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து கோப்பையை வாங்கக் கூடாது என்ற பிசிசிஐ-யின் நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம். எங்களைப் பொறுத்தவரை இந்தத் தொடர் முடிந்துவிட்டது, நாங்கள்தான் சாம்பியன்கள். அதுவே எங்களுக்குப் போதும். ஆசியக் கோப்பை 2026-ன் சாம்பியன் இந்தியா என்பது பெரிய திரையில் காட்டப்பட்டது. நாங்கள் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் வெற்றி பெற்ற அணி கோப்பையை வாங்காதது இது முதல் சம்பவமல்ல. இதற்கு முன் கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை தொடரிலும் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து சாம்பியனானது. ஆனால், அப்போதைய இந்திய டி20 அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், மொஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து கோப்பையை வாங்க மறுத்து சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தார்.

இதையும் படிக்கவும்

மேலும், இந்தியாவின் இந்தச் செயலுக்கு பாகிஸ்தான் தரப்பில் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின. இந்தியா விளையாட்டை அரசியலாக்குவதாகவும், இது விளையாட்டுப் பண்பிற்கு எதிரானது என்றும் பாகிஸ்தான் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், தற்போது இந்திய மகளிர் அணியும் மொஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து கோப்பையை வாங்க மறுத்த சம்பவம் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ASIA CUP TROPHY
இந்திய மகளிர் அணி
ஆசிய கோப்பை
மொஹ்சின் நக்வி
WOMENS ASIA CUP 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.