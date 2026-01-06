ETV Bharat / sports

மலேசியா ஓபன் 2026: அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிய லக்ஷயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி

மலேசியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் நாளை நடைபெற இருக்கும் போட்டிகளில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து மற்றும் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

லக்ஷயா சென் (கோப்புப்படம்)
லக்ஷயா சென் (கோப்புப்படம்) (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 6, 2026 at 4:29 PM IST

கோலாலம்பூர்: மலேசியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடருக்கான ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் லக்ஷ்யா சென் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

மலேசியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரானது கோலாலம்பூரில் இன்று (ஜனவரி 06) தொடங்கியது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், சிங்கபூரின் ஜேசன் டெஹை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியின் தொடக்கத்திலேயே சிறப்பாக செயல்பட்ட லக்ஷயா சென் முதல் செட்டை 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் செட்டிற்கான போட்டியில் இருவரும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைப் பெற ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது. பின்னர் ஜேசன் டெஹ் 21-15 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை கைப்பற்றி தனது பதிலடியைக் கொடுத்தார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. இதில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தது.

மூன்றாம் செட்டிலும் அபாரமாக விளையாடிய லக்ஷயா சென் 21-14 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஜேசன் டெஹ்-க்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் லக்ஷயா சென் 21-16, 15-21,21-14 என்ற கணக்கில் ஜேசன் டெஹை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் போட்டியில் ஹாங்காங்கின் லீ சோக் யியு-வை எதிர்த்து லக்ஷ்யா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி, மலேசியாவின் லீ ஜி ஜியாவை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டத்தில் ஆரம்பம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-12 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி லீ ஜீக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் லீ ஜி கம்பேக் கொடுத்தார்.

இதனால் ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் அதிகரித்திருந்தது. பின்னர் சுதாரித்து விளையாடிய ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-17 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-12, 21-17 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லீ ஜி ஜியாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி உள்ளார்.

இதனையடுத்து நாளை (ஜனவரி 07) நடைபெறும் மகளிர் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, தைவான் வீராங்கனைச் ஷங் ஷு யென்னை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.

அதேசமயம் நாளை நடைபெற இருக்கும் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி இணையானது, தைவானின் யாங் போ-ஹான் மற்றும் லீ ஜே-ஹுய் இணையை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

