உலக செஸ் தரவரிசையில் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்த 3 வயது இந்திய சிறுவன்
உலக சதுரங்க வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் FIDE தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம்பிடித்த வீரர் என்ற சாதனையை சர்வாக்யா படைத்துள்ளார்.
Published : December 2, 2025 at 5:28 PM IST
சாகர்: மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மூன்று வயது சிறுவன் சர்வாக்யா சிங் குஷ்வாஹா சர்வதேச சதுரங்க கூட்டமைப்பின் FIDE தரவரிசையில் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள சாகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மூன்று வயது சிறுவன் சர்வாக்யா சிங் குஷ்வாஹா. இந்த சிறுவன் தான் தற்சமயம் உலக செஸ் அரங்கில் வரலாற்று சாதனையை படைத்து தலைப்புச் செய்திகளில் இடம் பிடித்துள்ளார். உலக சதுரங்க வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் FIDE தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம்பிடித்த வீரர் என்ற சாதனையை சர்வாக்யா படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக இந்த சாதனையை மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த அனிஷ் சர்க்கார் 3 ஆண்டுகள், 8 மாதங்களில் FIDE தரவரிசையைப் பெற்று சாதனை படைத்திருந்தார். இந்நிலையில் தற்சமயம் சர்வாக்யா 3 ஆண்டுகள், 7 மாதங்களில் FIDE தரவரிசையைப் பெற்று சாதித்துள்ளார்.
சர்வதேச சதுரங்க கூட்டமைப்பின் தரவரிசையைப் பெற வேண்டுமெனில், ஏதேனும் ஒரு சர்வதேச வீரருக்கு எதிராக வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம். அந்த வகையில், சர்வாக்யா குறுகிய காலத்தில் மூன்று சர்வதேச வீரர்களை தோற்கடித்ததன் காரணமாக, தற்சமயம் தரவரிசையில் 1,572-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். சர்வாக்யாவின் இந்த சாதனையைக் கண்டு அவரது பெற்றோரும், குடும்பத்தினரும் பெரும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
Three-year-old Indian Prodigy Becomes Youngest Chess Player In The World To Achieve FIDE Ranking— ETV Bharat (@ETVBharatEng) December 2, 2025
To Read His Complete Story Follow The Link:https://t.co/sfjEZnaz2K#Chesse #ChildProdigy #WorldsYoungestFIDE #FIDERanking #ChessRecord #FutureGrandmaster #ChessGenius pic.twitter.com/VL7Jx55Mgy
சர்வாக்யா குறித்து பேசிய அவரது தந்த சித்தார்த் சிங், "சர்வாக்யாவின் இந்த சாதனையை நாங்கள் கொண்டாடி வருகிறோம். அவர் தற்சமயம் FIDE தரவரிசையில் இடம் பிடித்ததுடன், உலகின் மிக இளம் வயது சதுரங்க வீரராக சாதனை படைத்திருப்பதை எண்ணி பெருமைப்படுகிறோம். இதன் மூலம் இந்த விளையாட்டில் அவருக்கு பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்கும் என்றும் நம்புகிறோம். மேலும் இனி வரும் காலங்களிலும் அவர் சிறப்பாக செயல்படுவதுடன் கிராண்ட் மாஸ்டர் அந்தஸ்தையும் பெற வேண்டும். அதுவே எங்களுடைய விருப்பம்" என்று கூறியுள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
சர்வாக்யாவின் தாயார் நேஹா சிங் கூறுகையில், "சர்வாக்யாவின் சாதனை எதுவாக இருந்தாலும், அது எங்களுக்கு பெருமையைச் சேர்க்கும் விஷயம் தான். எங்கள் கனவுகள் நனவாகுமா? இல்லையா? என்பது அவருடைய கடின உழைப்பு மற்றும் கடவுளின் அருளைப் பொறுத்தது. கடவுள் எங்கள் குழந்தையை ஆசீர்வதித்துள்ளார்" என்றார். இதையடுத்து சர்வாக்யா சிங் குஷ்வாஹாவிற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.