உலக கோப்பை ஸ்குவாஷ் ; 'இந்தியாவை வெற்றியடைய செய்வோம்' - தமிழக வீரர் வேலவன் பிரத்யேக பேட்டி

நாளை துவங்கும் கால் இறுதிப்போட்டிகளில் இந்தியா - தென்னாபிரிக்கா ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன.

தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார்
தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 11, 2025 at 10:50 PM IST

சென்னை: லீக் சுற்றுகளில் இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், சிறப்பாக விளையாடி இந்தியாவை வெற்றியடைய செய்வோம் என தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் தெரிவித்தார்.

உலக கோப்பை ஸ்குவாஷ் போட்டிகள் கடந்த 9ஆம் தேதி துவங்கி வரும் 14ஆம் தேதி வரை சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள (எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ) தனியார் வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, தென்னாபிரிக்கா, ஜப்பான், மலேசியா, தென்கொரியா, ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங், சீனா, எகிப்து, போலந்து, பிரேசில், சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட 12 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் விளையாடி வருகின்றனர். இந்தியா சார்பில் மூத்த வீராங்கனை ஜோஸ்னா சின்னப்பா, அனாஹத், செந்தில் வேலவன், அபய் சிங் ஆகியோர் விளையாடி வருகின்றனர்.

இந்த தொடரில் பி பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள இந்திய அணி நேற்றைய தினம் தனது முதல் போட்டியில் ஸ்விட்சர்லாந்தை எதிர்கொண்டது. இதில் இந்திய அணி 4-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இன்று நடைபெற்ற 2வது போட்டியில் இந்திய அணி பிரேசில் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் இந்திய அணியின் வேலவன் செந்தில் குமார் 7-5, 7-2, 7-2 என்ற செட் கணக்கில், பிரேசில் வீரர் பெட்ரோ மொமெட்டோவை'ஐ வீழ்த்தினார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் அபய் சிங் 7-3, 7-1, 7-1 என்ற கணக்கில் பிரேசிலின் நம்பர் 1 வீரர் டியாகோ கோபி'யை தோற்கடித்தார். மகளிர் பிரிவில் இந்தியாவின் அனாஹத் சிங், லாரா சில்வா'ஐ வீழ்த்தினார்.

இந்திய வீராங்கனை அனாஹத் சிங்
இந்திய வீராங்கனை அனாஹத் சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் இந்திய ஸ்குவாஷ் வீரர் ஜோஷ்னா சின்னப்பாவின் போட்டி, பிரேசில் வீராங்கனை ப்ரூனா மார்க்கேஸி பெட்ரிலோ போட்டியில் இருந்து விலக்கப்பட்டதால், இந்தியாவுக்கு 'வாக்ஓவர் வெற்றி கிடைத்தது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி 4-0 என்ற கணக்கில் பிரேசிலை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்திய அணியின் வெற்றிக்குப்பின் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேகமாக பேட்டி அளித்த தமிழக வீரர் வேலவன் செந்தில்குமார் கூறுகையில், ''ஸ்குவாட்ச் உலகக் கோப்பை போட்டியில் முதல்முறையாக இந்தியா சார்பில் விளையாடுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மேலும் உற்சாகம் தரும் வகையில் எனது சொந்த ஊரான சென்னையில் உலகக்கோப்பை போட்டி நடைபெறுவது மகிழ்ச்சி. குரூப் ஸ்டேஜ் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி உள்ளோம். நாளை முதல் நாக் அவுட் போட்டிகள் தொடங்க உள்ளன. சிறப்பாக விளையாடி இந்தியாவை வெற்றியடைய செய்வோம். வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு சிறப்பான முறையில் வசதிகள் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வணிக வளாகத்தில் இந்த போட்டி நடத்தப்படுவதால் பொதுமக்கள் மத்தியில் இந்த விளையாட்டு பிரபலம் அடைவதற்க்கு ஒரு வாய்ப்பாக உள்ளது. உலக கோப்பை வெற்றிக்குப் பின்னர் அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெறுவதே எனது அடுத்த இலக்கு.'' என அவர் தெரிவித்தார்.

அபய் சிங்
அபய் சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும், ஸ்குவாஷ் இந்திய வீரர் அபய் சிங் கூருகையில், '' லீக் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய இந்திய அணியை வெற்றி பெற செய்துள்ளோம். நாளை பலம் பொருந்திய தென்னாபிரிக்கா அணியை எதிர்கொள்ள ஆர்வமாக உள்ளேன். சென்னையில் நடைபெறும் ஸ்குவாஷ் போட்டியை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் கண்டு களித்து வருகின்றனர். பொதுமக்களின் ஆதரவு ஸ்குவாஷ் போட்டிக்கு அதிகமாகவே உள்ளது.'' என கூறினார்.

மேலும், நாளை துவங்கும் கால் இறுதிப்போட்டிகளில், சீனா - சுவிட்சர்லாந்து, கொரியா - ஈரான், ஜப்பான் - மலேசியா, பிரேசில் - போலந்து, எகிப்த் - ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா - தென்னாபிரிக்கா ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன.

