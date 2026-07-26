உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ்: சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற இந்திய வீராங்கனை அனாஹத்
எகிப்தின் 15 வருட ஆதிகக்கத்தை நொறுக்கி 18 வயது இளம் வீராங்கனை அனாஹத் சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : July 26, 2026 at 6:44 PM IST
ஒட்டாவா(கனடா): 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில், எகிப்தின் ருகையா சலேமை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி, ஜூனியர் உலக பட்டத்தை வென்ற இந்தியாவின் முதல் ஸ்குவாஷ் வீராங்கனை என்ற பெருமையுடன் அனாஹத் சிங் வரலாறு படைத்துள்ளார்.
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, கனடாவில் உள்ள ஒன்டாரியா மாகாணத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் முதன்மை வீராங்கனையும் முதல் நிலை வீராங்கனையுமான அனாஹத், இரண்டாவது நிலை வீராங்கனையான சலேமை 11-3, 11-7, 11-9 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பட்டத்தை வென்றார்.
இதன் மூலம், ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக இந்தியாவின் சிறந்த சாதனையாகத் திகழ்ந்த ஜோஷ்னா சின்னப்பாவின் 2005-ஆம் ஆண்டு சாதனையை அவர் முறியடித்தார்.
இறுதிப் போட்டி முழுவதும் தனது முழு கட்டுப்பாட்டையும் தக்கவைத்திருந்த 18 வயது வீராங்கனை அனாஹத், தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வெற்றியை நிறைவு செய்தார்.
ஆஸ்திரேலியாவின் தகுதிச் சுற்று வீராங்கனை லில்லி வில்சனுக்கு எதிரான நேர் செட்டில் வெற்றியுடன் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய அனாஹத், பின்னர் ஹாங்காங் சீனாவின் புய் யின் குளோ லோ மற்றும் மலேசியாவின் டாய்ஸ் யே சான் லீ ஆகியோரை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
காலிறுதியில் எகிப்தின் ஹபிபா ரிஸ்க்கை 3-1 (11-7, 11-5, 6-11, 11-9) என்ற கணக்கிலும், அரையிறுதியில் மற்றொரு எகிப்திய வீராங்கனையான பார்ப் சமேஹை 3-1 (11-3, 8-11, 11-4, 11-6) என்ற கணக்கிலும் அவர் வீழ்த்தினார்.
இறுதிப் போட்டியில் கிடைத்த இந்த வெற்றி மூலம் 2011 முதல் ஜூனியர் பெண்கள் உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தைத் தங்கள் வசம் வைத்திருந்த எகிப்தியர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தனிநபர் பிரிவில் இந்தியா 15 ஆண்டுகளாக பதக்கம் பெறாமல் இருந்து வரும் நிலையில், கடந்த ஆண்டு கெய்ரோவில் நடைபெற்ற ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றதன் மூலம், அனாஹத் அதை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்திருந்தார். இம்முறை, அவர் மேலும் ஒரு படி மேலே சென்று தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.
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நான்கு முறை சாம்பியனான எகிப்தின் அமினா ஓர்ஃபி ஜூனியர் பிரிவில் போட்டியிடத் தகுதி பெறாததால், அனாஹத்திற்கு இந்த போட்டி சாதகமாக அமைய காரணமாக இருந்தது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளுக்கு முன்னேறிய ஒரே இந்திய வீராங்கனை அனஹத் மட்டுமே. ருத்ரா சிங், அனிகா துபே மற்றும் சான்வி கலங்கி ஆகியோர் 32வது சுற்றிலிலயே வெளியேறினர்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நடப்பு ஆசிய ஜூனியர் சாம்பியனான ஆர்யவீர் திவான் 16வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். யுஷா நஃபீஸ் மற்றும் குர்வீர் சிங் ஆகியோர் 32வது சுற்றிலும், பூரவ் ரம்பியா 64வது சுற்றிலும் வெளியேறினர்.
உலகத் தரவரிசையில் 20வது இடத்தில் உள்ள அனாஹத், எதிர்வரும் 2028 ஒலிம்பிக் போட்டியில், அறிமுகமாக உள்ள ஸ்குவாஷ் விளையாட்டு போட்டியில் தனது வராலற்று சாதனை படைக்க கடும் பயிற்சி எடுத்து வருகிறார்.