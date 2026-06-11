ஆஸ்திரேலிய டி20 அணியில் இந்திய வம்சாவளி வீரர்; யார் இந்த நிகில் சௌத்ரி?
டெல்லியில் பிறந்த நிகில் சௌத்ரி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடம்பெயர்வதற்கு முன்பு இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடி வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 11, 2026 at 2:00 PM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில், இந்தியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஆல்-ரவுண்டர் நிகில் சௌத்ரி அறிமுக வீரராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேச அணி டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியானது இன்று நடைபெற்று வருகிறது. அதேசமயம் வங்கதேசம்-ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 17ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
இதில் அணியின் கேப்டனாக மிட்செல் மார்ஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு கேமரூன் க்ரீன், டிம் டேவிட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், நாதன் எல்லிஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களுக்கும் அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. மறுபக்கம் டிராவிஸ் ஹெட் தனிப்பட்ட காரணங்களால் இந்த தொடரில் இடம் பிடிக்காத நிலையில், பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Nikhil Chaudhary could become the first Indian-born man to play for Australia in more than 60 years after being called up for the T20I series against Bangladesh. https://t.co/sp1FLkdvzg— cricket.com.au (@cricketcomau) June 11, 2026
அதேசமயம் இந்த டி20 அணியில் இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட ஆல்-ரவுண்டர் நிகில் சௌத்ரி அறிமுக வீரராக இடம்பிடித்து அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். டெல்லியில் பிறந்த நிகில் சௌத்ரி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடம்பெயர்வதற்கு முன்பு இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடி வந்தார். இதில் அவர் ஹர்பஜன் சிங், யுவராஜ் சிங், ஷுப்மன் கில் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா போன்ற முன்னணி வீரர்களுடன் இணைந்து அவர் விளையாடியுள்ளார்.
கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவிற்குச் சென்ற நிகில், கரோனா பெருந்தொற்று காரணமாகப் போடப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு உத்தரவினால் அங்கேயே தங்கும் நிலை ஏற்பட்டது. அதன்பின் அவர் அங்கிருந்த உணவகம் ஒன்றில் வேலை செய்ததுடன், ஆஸ்திரேலிய போஸ்டல் துறையில் டெலிவரி ஊழியராகவும் பணியாற்றி வந்தார். அதேநேரம், தனக்குக் கிடைத்த நேரங்களில் கிரிக்கெட் விளையாடுவதையும் அவர் தொடர்ந்து வந்தார்.
பின்னர் அவர் கிளப் அளவிலான போட்டிகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதைக் கண்ட முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜேம்ஸ் ஹோப்ஸ், நிகில் சௌத்ரிக்கு பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பைப் பெற்றுத் தந்தார். அதன் மூலம் பிக் பாஷ் தொடரில் ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸ் அணிக்காகக் களம் இறங்கிய நிகில் சௌத்ரி, தனது அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் லெக்-ஸ்பின் சுழற்பந்து வீச்சு மூலம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.
Big moment for 'Canes favourite Nikhil Chaudhary who is in line for a potential Australian debut in the upcoming Bangladesh T20 series!— Hobart Hurricanes (@HurricanesBBL) June 11, 2026
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பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதன் காரணமாக, அவருக்கு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. அந்த வகையில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியால் நிகில் சௌத்ரி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். இருப்பினும், அவருக்குப் பிளேயிங் லெவனில் களம் இறங்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆனாலும், உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு டி20 போட்டிகளில் தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வந்தார்.
இதன் காரணமாக, தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் வாய்ப்பை அவர் பெற்றுள்ளார். டி20 கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 52 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிகில் சௌத்ரி, பேட்டிங்கில் இரண்டு அரைசதங்களுடன் 943 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 17 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதனால், சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் அவர் எந்தளவுக்குத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
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ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், நிகில் சௌத்ரி, கூப்பர் கானொலி, டிம் டேவிட், ஜோயல் டேவிஸ், நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், ஆரோன் ஹார்டி, ஜோஷ் இங்லிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், மேத்யூ குனேமன், ரிலே மெரிடித், ஜோஷ் பிலிப், மேத்யூ ரென்ஷா, ஆடம் ஜம்பா.