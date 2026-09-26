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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | கபடியில் தங்கம் வென்று ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் வரலாற்றுச் சாதனை!

மகளிர் அணி 37-34 என்ற புள்ளிக் கணக்கிலும், ஆடவர் அணி 40-34 என்ற புள்ளிக் கணக்கிலும் பலம் வாய்ந்த ஈரான் அணியை வீழ்த்தி இந்த வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன.

இந்திய ஆடவர் கபடி அணி
இந்திய ஆடவர் கபடி அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 4:04 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜப்பானின் நடைபெற்று வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் கபடி அணிகள் தங்களது அபார திறமையை வெளிப்படுத்தி, தங்கப் பதக்கங்களை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளன.

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்தியா நாளுக்கு நாள் தங்களின் பதக்க எண்ணிக்கையை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் இன்று இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் கபடி அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், தங்கம் வென்று ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளன.

மகளிர் அணி அசத்தல்

முன்னதாக இன்று நடைபெற்ற மகளிர் கபடி இறுதிப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி பலம் வாய்ந்த ஈரான் மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது. ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது. இருப்பினும், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 22-16 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அபாரமாகச் செயல்பட்ட இந்திய அணி, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 37-34 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஈரான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி, த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றில் மகளிர் கபடி அணி 4-ஆவது முறையாகத் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தது.

ஆடவர் அணி ஆதிக்கம்

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆடவர் கபடி இறுதிப் போட்டியில், இந்திய ஆடவர் அணி ஈரான் அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய ஆடவர் அணி 18-17 என்ற கணக்கில் நூலிழையில் முன்னிலை பெற்றது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாடியதால் போட்டி மீதான சுவாரசியம் அதிகரித்தது. இறுதியில், 40-34 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஈரான் அணியை வீழ்த்தி இந்திய ஆடவர் அணி தங்கப்பதக்கத்தைத் தட்டிச் சென்றது. இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய ஆடவர் அணி 9-ஆவது முறையாகத் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

இதற்கு முன், 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்திய ஆடவர் கபடி அணி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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ஒரே நாளில் கபடியின் இரு பிரிவுகளிலும் இந்தியா தங்கப்பதக்கம் வென்று ரசிகர்களை பெருமகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதையடுத்து, சாதனை படைத்த இந்திய வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்குப் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

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