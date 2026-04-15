கேண்டிடேட்ஸ் செஸ்: சாதனை படைக்க காத்திருக்கும் வைஷாலி; ஜவோகிர் சிந்தரோவ் சாம்பியன்
ஆடவர் பிரிவில் உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிர் சிந்தாரோவ் 9.5 புள்ளிகளை பெற்றதன் மூலம் ஏற்கனவே இத்தொடரில் பட்டத்தை உறுதி செய்துவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 15, 2026 at 12:04 PM IST
ஹைதராபாத்: சைப்ரஸ் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரின் மகளிர் பிரிவில், இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆர்.வைஷாலி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளார்.
உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்கான போட்டியாளரைத் தீர்மானிக்கும் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரானது சைப்ரஸில் உள்ள பாஃபோஸ் நகரில் கடந்த மார்ச் 28 ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் வெற்றி பெறுபவர், தற்போதைய உலக சாம்பியன்களான ஆடவர் பிரிவில் டி.குகேஷுடனும், மகளிர் பிரிவில் ஜூ வென்ஜூன் உடனும் பலப்பரீட்சை நடத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதால், இத்தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
அதன்படி, நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் பிரிவு 13-வது சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் வைஷாலி, சீனாவின் ஸோங்கி டான்-யை (Zhongyi Tan) எதிர்கொண்டார். இதில் இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பாக விளையாடியதன் காரணமாக, போட்டி டிராவில் முடிந்தது. இந்த போட்டியை டிரா செய்ததன் மூலம் வைஷாலி தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்ததுடன், பட்டத்தை வெல்லும் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துக் கொண்டார்.
Standings | After Round 13 | FIDE Candidates & Women's Candidates 2026
🇺🇿 Javokhir Sindarov has won the FIDE Candidates with a round to spare, while the FIDE Women's Candidates remains wide open heading into the final round!
சாதனை படைப்பாரா வைஷாலி?
அதே சமயம் மகளிர் பிரிவில் கஜகஸ்தானின் பிபிசாரா அசாபயேவா, உக்ரைனின் அன்னா முசிச்சுக்கை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் அசாபயேவாவும் 7.5 புள்ளிகளை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். இதன் காரணமாக வைஷாலி மற்றும் அசாபயேவா தலா 7.5 புள்ளிகளுடன் கூட்டாக முதலிடத்தில் உள்ளனர். சீனாவின் ஜு ஜினர் 7 புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறார்.
இதன் மூலம், கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரை வெல்லும் முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனையை படைக்க வைஷாலிக்கு இன்னும் ஒரு படி மட்டுமே உள்ளது. அதன்படி, வைஷாலி தனது கடைசிப் போட்டியில் லக்னோ கத்ரினாவை வீழ்த்தி, அதே நேரத்தில் மற்றொரு போட்டியில் அசாபயேவா தோல்வியடைந்தால் வைஷாலி நேரடியாக முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றுவார்.
ஒருவேளை வைஷாலி தனது போட்டியை டிரா செய்தால், அசாபயேவா தனது போட்டியில் கண்டிப்பாகத் தோல்வியடைய வேண்டும். ஒருவேளை வைஷாலி தோல்வியைத் தழுவினால், அசாபயேவாவும் தோல்வியடைந்தால் மட்டுமே டை-பிரேக் வாய்ப்புகள் மூலம் வைஷாலி போட்டியில் நீடிக்க முடியும். மொத்தத்தில், வைஷாலி சாம்பியன் பட்டம் வெல்லத் தனது போட்டியில் தோல்வியடையாமல் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
சிந்தாரோவ் சாம்பியன்
ஆடவர் பிரிவில் உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிர் சிந்தாரோவ் ஏற்கனவே பட்டத்தை உறுதி செய்துவிட்டார். ஏனெனில் அவர் தற்போது 9.5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள அனிஷ் கிரி 7.5 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இதனால் தனது கடைசி சுற்று போட்டியில் சிந்தாரோவ் தோல்வியைத் தழுவினாலும், அனிஷ் கிரியால் முதலிடத்தைப் பிடிக்க முடியாது.
இதன் மூலம் ஜாவோகிர் சிந்தாரோவ் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வது உறுதியாகிவிட்டது. இருப்பினும் அவர் தனது கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில் சீன கிராண்ட்மாஸ்டர் வெய் யி-யை எதிர்கொள்கிறார். இந்த போட்டியின் முடிவானது எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்பதால், அவர் இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதுடன், உலக சாம்பியன்ஷிப் ஆட்டத்தி டி.குகேஷை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.