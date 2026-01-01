ETV Bharat / sports

இந்திய கிரிக்கெட் அட்டவணை 2026: நியூசிலாந்து தொடர் முதல் இலங்கை தொடர் வரை

2026 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணி எந்தெந்த தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது, எந்தெந்த அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது என்பது குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

சஞ்சு சாம்சன் - வருண் சக்ரவர்த்தி
சஞ்சு சாம்சன் - வருண் சக்ரவர்த்தி (IANS)
ஹைதராபாத்: 2026ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி, டி20 உலகக் கோப்பை, இங்கிலாந்து தொடர், நியூசிலாந்து தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.

2026ஆம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு மிகவும் பரபரப்பான ஆண்டாக இருக்கப் போகிறது. ஏனெனில் ஆண்டு தொடக்கத்தில் நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி, டி20 உலகக் கோப்பை, இங்கிலாந்து தொடர், நியூசிலாந்து தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. அதன்படி, 2026 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணி எந்தெந்த தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது, எந்தெந்த அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது என்பது குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

இந்தியா vs நியூசிலாந்து

இம்மாதம் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் நியூசிலாந்து அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த தொடர் எதிர்வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிர்வரும் பிப்ரவரி 7 முதல் மார்ச் 8 வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற இருக்கிறது. முதல் முறையாக, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 20 அணிகள் பங்கேற்க இருப்பதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இந்தியா vs ஆஃப்கானிஸ்தான் தொடர்

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் முடிந்த கையோடு, இந்திய அணி ஆஃப்கானிஸ்தானுடன் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. இந்த தொடருக்காக ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியா வரும் நிலையில், தொடருக்கான அட்டவணை இதுவரையிலும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கிலாந்து vs இந்தியா தொடர்

ஆஃப்கானிஸ்தானை தொடரை முடித்த கையோடு இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி மூன்று ஒருநாள் மற்றும் ஐந்து டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த தொடர் ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

இலங்கை vs இந்தியா தொடர்

இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தை முடித்த பின், இந்திய அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக இந்த டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற இருப்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளனர். மேலும் இந்த டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆட்டவணை இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

இந்தியா vs ஆஃப்கானிஸ்தான் தொடர்

இலங்கை தொடருக்கு பின் இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் நடைபெறவுள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் ஆஃப்கானிஸ்தானை எதிர்கொள்ளும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையும் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள்

அதன்பின், செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி தொடங்கும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் இந்திய அணி பங்கேற்கும். ஆனாலும் இந்த போட்டிக்கு பிசிசிஐ இந்தியாவின் 'பி' அணியை அனுப்பவுள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு தங்கப் பதக்கம் வென்றது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs இந்தியா தொடர்

அதனைத் தொடர்ந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையே மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரும் நடைபெறும் என்று கூறப்படுகிறது.

நியூசிலாந்து vs இந்தியா தொடர்

அதன்பின், 2026 அக்டோபர் மாத இறுதியில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி இரண்டு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் டெஸ்ட் போட்டிகள் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக நடைபெறும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா vs இலங்கை தொடர்

2026ஆம் ஆண்டின் முடிவில் இந்திய அணி இலங்கையுடன் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் பங்கேற்க இருக்கிறது. இந்த தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையும் கூடிய விரையில் அறிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

