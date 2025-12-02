ETV Bharat / sports

யூத் ஆசிய செஸ் தொடரில் சாதனை படைத்த திருப்பத்தூர் மாணவி; பெற்றோர் பெருமிதம்!

சர்வதேச அளவில் தங்கம் வென்று இந்திய நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பதே யாக்ஷினியின் லட்சியம் என்று அவரது தந்த பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக செஸ் வீராங்கனை யாக்ஷினி
தமிழக செஸ் வீராங்கனை யாக்ஷினி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 8:28 PM IST

திருப்பத்தூர்: பாங்காக்கில் நடைபெற்ற யூத் ஆசிய செஸ் தொடரில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிறுமி யாக்ஷினி இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

தாய்லாந்தின் பாங்காக் நகரில் நடைபெற்ற யூத் ஆசிய சேஸ் தொடரானது கடந்த நவம்பர் 20 முதல் 29 வரை நடைபெற்றது. இத்தொடரில் மொத்தம் 32 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடினர். இதில் இந்தியா சார்பில் திருப்பத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த யாக்ஷினி பங்கேற்று விளையாடினார்.

இந்த தொடரின் முடிவில் யாக்ஷினி இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்ததுடன், தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமையைத் தேடிக் கொடுத்திருத்தார். இதனையடுத்து சர்வதேச அளவில் சாதனை படைத்திருக்கும் யாக்ஷினிக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், சர்வதேச அளவில் தங்கம் வென்று இந்திய நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பதே யாக்ஷினியின் லட்சியம் என்று அவரது தந்த பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பேசிய அவர், "யாக்ஷினி கடந்து இரண்டு ஆண்டுகளாக செஸ் விளையாட்டின் மீது பெரும் ஆர்வத்தை கொண்டுள்ளார்.

அவர் விளையாடும் விதத்தைக் கண்டு நாங்கள் பெருமையடைகிறோம். அவர் மாவட்டம், மாநிலம், தேசிய மற்றும் ஆசிய அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது பெரும் மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. மேலும் அவர் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதுடன், 200க்கும் மேற்பட்ட கோப்பைகளையும், பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளார்.

எங்களுடைய வருமானத்திற்கு அதிகமாக செலவானாலும், செஸ் மீது யாக்ஷினி கொண்டிருக்கும் ஆர்வம் மற்றும் அவருடையை கனவை நோக்கி பயணிக்க நாங்கள் உறுதுணையாக இருக்கிறோம். இதன் மூலம் எதிர்வரும் காலங்களில் அவர் இந்தியாவுக்காக பல சாதனைகளை படைப்பார் என்று நம்புகிறோம்.

எங்கள் மகள் யாக்ஷினியின் இலக்கு இந்தியாவுக்காக சர்வதேச அளவில் சாதனை படைக்கம் வேண்டும் என்பது தான். அதற்கான முயற்சியில் அவர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார். நிச்சயம் ஒருநாள் அவர் இந்தியாவுக்காக சர்வதேச அளவில் சாதனை படைப்பார் என்று நம்புகிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

தற்சமயம் 10 வயது மட்டுமே ஆகும் யாக்ஷினி யூத் ஆசிய செஸ் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமைத் தேடி கொடுத்திருக்கும் நிலையில், இனி வரும் காலங்களில் சர்வதேச அளவிலும் சாதிப்பதுடன், இந்தியாவிற்கு பெருமையைத் தேடிக்கொடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரது எண்ணம்.

