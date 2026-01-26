ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2026: காலிறுதியில் சின்னர், ஸ்வியாடெக்; ஏமாற்றமளித்த யுகி பாம்ரி
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் விளையாடிய யுகி பாம்ரி மூன்றாம் சுற்று ஆட்டத்தில் தோல்வியடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னின் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டிக்கு ஜானிக் சின்னர், இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோர் முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு 4ஆம் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், சக நாட்டு வீரரான லூசியானோ டார்டெரியை எதிர்கொண்டார். இந்த பொட்டியில் தொடக்க முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சின்னர் அடுத்தடுத்து செட்களை கைப்பற்றினார்.
அந்தவகையில் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய சின்னர், இரண்டாவது செட்டையும் 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் லூசியானோ கம்பேக் கொடுக்க, இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. இருப்பினும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சின்னர் 7-6 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் வென்றார்.
இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 6-1, 6-3 மற்றும் 7-6 என்ற கணக்கில் லூசியானோ டார்டெரியை வீழ்த்தி நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரின் காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். முன்னதாக மற்றொரு இத்தாலிய வீரரான லோரென்சோ முசெட்டி, அமெரிக்காவின் டைலர் ஃபிரிட்ஸை எதிர்கொண்டிருந்தார். இந்த போட்டியில் இருவரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றினார்.
இருப்பினும் லோரென்சோ முசெட்டி 6-2, 7-5 மற்றும் 6-4 என்ற கணக்கில் டெய்லர் ஃபிரிட்ஸை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதனையடுத்து நாளை மறுநாள் நடைபெற இருக்கும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் செர்பியாவின் நட்சத்திர வீரரான நோவாக் ஜோகோவிச்சை எதிர்த்து லோரென்சோ முசெட்டி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேபோல் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், ஆஸ்திரேலியாவின் மேடிசன் இங்கிலிஸ் எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஸ்வியாடெக் 6-0, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மேடிசன் இங்கிலிஸை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதனையடுத்து நாளை மறுநாள் நடைபெறும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபாகினாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.
முன்னதாக நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு நான்காம் சுற்று ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியனான மேடிசன் கீஸை 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜெசிகா பெகுலா வீழ்த்தி அசத்தினார். அதேபோல் மற்றொரு அமெரிக்க வீராங்கனையான அமண்டா அனிசிமோவா 7-6, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வாங் சிங்யுவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேசமயம் ஆடவர் இரட்டைய பிரிவு மூன்றாம் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் யுகி பாம்ரி இணை 6-7, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் பிரேசில் இணையிடம் தோல்வியைத் தழுவியது. இதன் மூலம் யுகி பாம்ரி நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரின் காலிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.