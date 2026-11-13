யூத் ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு இரட்டைத் தங்கம்; குஞ்சன், அம்பேகர் வரலாற்று சாதனை!
முன்னதாக ஆடவர் 50 கிலோ எடைப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய வீரர் லெய்ரன்லக்பம் அம்பேகர் மீட்டெய் 3-2 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் அயர்லாந்தின் ஜுபானி கிறிஸ்டியனை வீழ்த்தித் தங்கம் வென்றார்.
Published : November 13, 2026 at 9:40 AM IST
ஹைதராபாத்: செனகல் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் 2026 யூத் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை குஞ்சன் தங்கப் பதக்கம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார்.
சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியால் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் 'யூத் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள்' இந்த ஆண்டு செனகல் நாட்டின் டகார் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த அக்டோபர் 31 முதல் நடைபெற்று வரும் இந்த யூத் ஒலிம்பிக் தொடரில் ஆயிரக்கணக்கான வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று தங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
GOLD FOR GUNJAN! 🔥🥇 Gunjan (48kg) strikes gold at the Youth Olympic Games 2026, taking India’s gold medal tally to TWO! Another golden moment for India. 🇮🇳 #IndianBoxing #YouthOlympicGames https://t.co/EySr26Msyh— Boxing Federation (@BFI_official) November 12, 2026
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, தொடரில் பல்வேறு பிரிவுகளில் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்து வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் 48 கிலோ எடைப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை குஞ்சன், அல்ஜீரியாவின் பென்சலா பௌதைனாவை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே குஞ்சன் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தார்.
தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய குஞ்சன் 5-0 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் அல்ஜீரிய வீராங்கனையை வீழ்த்தித் தங்கப் பதக்கத்தைத் தட்டிச்சென்றார். இதன் மூலம், யூத் ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை மற்றும் இரண்டாவது இந்தியர் என்ற சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.
GOLD FOR INDIA AT DAKAR 🇮🇳🔥 L Ambekar Meetei (50kg) becomes the first ever Indian boxer to clinch gold at the Youth Olympic Games as he defeated Ireland's Kristian Jubani 3-2 at Dakar, Senegal. 🥊 Many congratulations to our young champion. 🙌🏻 #IndianBoxing #YouthOlympics https://t.co/74MYCMqIrt— Boxing Federation (@BFI_official) November 12, 2026
முன்னதாக நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் 50 கிலோ எடைப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய வீரர் லெய்ரன்லக்பம் அம்பேகர் மீட்டெய் 3-2 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் அயர்லாந்தின் ஜுபானி கிறிஸ்டியனை வீழ்த்தித் தங்கம் வென்றார். இதன் மூலம் யூத் ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை அம்பேகர் பெற்றிருந்தார். இதன் மூலம் வீரர், வீராங்கனை பிரிவுகளில் இந்தியா தங்கம் வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
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மேற்கொண்டு குஞ்சன் தங்கப் பதக்கம் வென்றதன் மூலம், நடப்பு யூத் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்தப் பதக்க எண்ணிக்கை 10-ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில் 2 தங்கம், 3 வெள்ளி மற்றும் 5 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும். இதன் மூலம் இந்திய அணி பதக்கப் பட்டியலில் 18-ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அதேசமயம் சீனா, ஜப்பான் மற்றும் ரஷ்யா அணிகள் பட்டியலின் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.