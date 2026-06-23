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ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்த ஸ்ரீசாரணி!

கடந்த 2025 ஜூன் மாதம் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான சர்வதேச டி20 போட்டியில் அறிமுகமான இவர், அடுத்த 12 மாதங்களிலேயே உலகின் முன்னணி பேட்டர்களை திணறடித்து இந்த உச்சத்தை எட்டியுள்ளார்.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 4:27 PM IST

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ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள மகளிர் டி20 பந்துவீச்சாளர்களுக்கான புதிய தரவரிசைப் பட்டியலில், இந்திய வீராங்கனை ஸ்ரீசாரணி உலக அளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக் கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, முதலிரண்டு போட்டிகளில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்த நிலையில், தனது மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.

இதனையடுத்து இந்திய மகளிர் அணி தங்களுடைய அடுத்த லீக் ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி மான்செஸ்டரில் உள்ள ஓல்ட் ட்ராஃபோர்ட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீராங்கனைகளும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் மகளிர் டி20 வீராங்கனைகளுக்கான புதிய தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

பேட்டிங் தரவரிசை

ஐசிசி மகளிர் டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஜார்ஜியா வோல் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கும் நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் 2ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். அதேசமயம் ஆஸ்திரேலியாவின் பெத் மூனி ஒரு இடம் பின் தங்கி 3ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஹீலி மேத்யூஸ் மற்றும் இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா ஆகியோர் அடுத்தடுத்த இடங்களில் தொடர்ந்து நீடிக்கின்றனர்.

இந்திய வீராங்கனைகளைப் பொறுத்தவரையில் ஸ்மிருதி மந்தனா மட்டுமே முதல் 5 இடங்களுக்குள் நீடிக்கிறார். அதேசமயம், நடப்பு மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் அதிரடித் தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா 6ஆம் இடத்திற்கும், இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 10ஆம் இடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

ஸ்ரீசாரணி சாதனை

மறுபக்கம், ஐசிசி டி20 பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்த இங்கிலாந்தின் லின்சி ஸ்மித் இரண்டு இடங்கள் பின்தங்கி 3ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம், இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி வரும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீசாரணி ஐசிசி மகளிர் டி20 பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்து சாதித்துள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே, உலகின் முன்னணி பந்துவீச்சாளர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி அவர் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

நடப்பு ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் தனது அபாரமான பந்துவீச்சின் மூலம் 3 போட்டிகளில் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, அதிக விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய வீராங்கனைகள் பட்டியலிலும் ஸ்ரீசாரணி முதலிடத்தில் உள்ளார். இதுவரை 23 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள அவர், 38 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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அதேசமயம், இந்தியாவின் மற்றொரு நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரான தீப்தி சர்மா 3 இடங்கள் பின்தங்கி 8ஆம் இடத்திற்கும், இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ரேணுகா சிங் தாக்கூர் 15ஆம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுடன் ராதா யாதவ் 28ஆம் இடத்திற்கும், அருந்ததி ரெட்டி 29ஆம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மறுபுறம், மகளிர் டி20 ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஹீலி மேத்யூஸ் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறார்.

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SREE CHARANI
SMRITI MANDHANA T20 RANKING
WOMEN T20 RANKINGS
ஐசிசி டி20 தரவரிசை
SREE CHARANI NO 1 T20 BOWLER

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