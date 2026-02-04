யு19 உலகக் கோப்பை 2026: ஆரோன் ஜார்ஜ் அபார சதம்; 10ஆவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா
ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அண்டர் 19 அணி 10ஆவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : February 4, 2026 at 8:45 PM IST
ஹராரே: ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான யு19 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஹராரேவில் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய யு19 அணி ஆஃப்கானிஸ்தான் யு19 அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து களமிறங்கியது.
அதன்படி விளையாடிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு உஸ்மான் சதத்-கலித் அஹ்மத்ஸாய் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சதத் 39 ரன்களிலும், அஹ்மத்ஸாய் 31 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த பைசல் ஷினோசாத மற்றும் உசைருல்லா நியாசி இணை அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) February 4, 2026
India U19 have been set a target of 311 for a spot in the Final 🎯
Over to the batters 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/rM2IsqevMZ#U19WorldCup pic.twitter.com/gLXqU7fVbN
இதில் இருவரும் தங்களின் சதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 148 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். பின்னர் 15 பவுண்டரிகளுடன் 110 ரன்களை சேர்த்த கையோடு ஷினோசாத விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய அசிசுல்லா மியாகிலும் 12 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினார்.
இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த நியாசி 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் 101 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 310 ரன்களை சேர்த்தது. இந்திய யு19 அணி தரப்பில் தீபேஷ் தேவேந்திரன் மற்றும் கனிஷ்க் சௌகான் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
Aaron George is the Player of the Match for his superb knock 👌— BCCI (@BCCI) February 4, 2026
India U19 register the highest successful run-chase in ICC Men's U19 World Cups to clinch a 7️⃣-wicket win over Afghanistan U19 in the semi-final 🔝
Scorecard ▶️ https://t.co/rM2IsqdXXr#U19WorldCup pic.twitter.com/dHww5uf3iw
பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் ஆரோன் ஜார்ஜ் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கி அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுத்தனர். இதில் சூர்யவன்ஷி தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து 90 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், சூர்யவன்ஷி 9 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 68 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரேவும் சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த நிலையில், 5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 62 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆரோன் ஜார்ஜ் சதமடித்து அசத்தியதுடன், இந்திய அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார்.
A record-extending 6⃣th title in sight 🙌— BCCI (@BCCI) February 4, 2026
India U19 will play against England U19 in the ICC Men's Under-19 Cricket World Cup 2026 final 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/rM2IsqevMZ#U19WorldCup pic.twitter.com/hA1NyCIVPO
இறுதியில் ஆரோன் ஜார்ஜ் 15 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 115 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த விஹான் மல்ஹோத்ரா 38 ரன்களை எடுத்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய யு19 அணி 41.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் யு19 அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
இதையும் படிங்க
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய யு19 அணியானது 10ஆவது முறையாக ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஆரோன் ஜார்ஜ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து நாளை மறுநாள் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய யு19 அணியானது இங்கிலாந்து யு19 அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.