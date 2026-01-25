ETV Bharat / sports

மூன்றாவது டி20: டாஸ் வென்று பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது இந்தியா

மூன்றாவது டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா vs நியூசிலாந்து
இந்தியா vs நியூசிலாந்து (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 6:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கௌகாத்தி: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளின் முடிவிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

இதனையடுத்து, இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று (ஜனவரி 25) கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இப்போட்டிக்கான இந்திய அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்து அணியில் கைல் ஜேமிசன் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ளார். இதில் ஏற்கெனவே இந்திய அணி முதலிரண்டு போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிளேயிங் லெவன்

  • நியூசிலாந்து: டிம் செஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), கைல் ஜேமிசன், மாட் ஹென்றி, இஷ் சோதி, ஜேக்கப் டஃபி
  • இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ரானா, ரவி பிஷ்னோய், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம்

கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 7 சர்வதேச டி20 போட்டி மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளும், சேஸிங் செய்த அணிகளும் தலா 3 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால் இந்த போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.

இதையும் படிங்க

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 27 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 16 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதே சமயம் நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

TAGGED:

INDIA VS NEW ZEALAND
INDIA VS NEW ZEALAND 3RD T20I
T20 WORLD CUP 2026
இந்தியா VS நியூசிலாந்து
INDIA VS NEW ZEALAND 3RD T20I

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.