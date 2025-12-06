தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்; இந்தியா அபார வெற்றி!
Published : December 6, 2025 at 10:04 PM IST
சென்னை: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3 ஆவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிப் பெற்று 2-1 என்கிற கணக்கில் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை வென்றது.
தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது. 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்ற நிலையில் முதல் போட்டியில் இந்தியா வென்றது. இரண்டாவது போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி பெற்றதை அடுத்து தொடர் 1-1 என்று சமநிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது போட்டி இன்று ஆந்திரா மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்றது.
இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த தென் ஆப்பிரிக்க அணி 50 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து 270 ரன்களை குவித்தது. தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியில் அதிகபட்சமாக டி ஹாக் 106 ரன்கள், பவுமா 48 ரன்களை சேர்த்து அவுட் ஆனார்கள். இந்திய அணி சார்பில் குல்தீப் யாதவ், கிருஷ்ணா ஆகியோர் சிறப்பாக பந்துவீசி தலா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். 300 ரன்களை தாண்டலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட தென்னாப்பிரிக்க அணியின் ரன் எண்ணிக்கை அதிரடியாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
முடிவில் தென்னாப்பிரிக்கா 47.5 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 270 ரன்கள் சேர்த்தது. இது, இந்திய அணிக்கு 271 ரன்களை வெற்றி இலக்காக நிர்ணயம் ஆனது. இதையடுத்து 271 ரன்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு இந்திய அணி களம் இறங்கியது. தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடிய ரோஹித் சர்மா சதம் அடிப்பார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் 75 ரன்களை சேர்த்திருந்த போது எதிர்பாராத வகையில் ஆட்டம் இழந்தார்.
இதையடுத்து 2 ஆவது விக்கெட்டுக்கு ஜெய்ஸ்வாலுடன் விராட் கோலி ஜோடி சேர்ந்தார். இருவரும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில் 111 பந்துகளை எதிர்கொண்ட ஜெய்ஸ்வால் சதம் அடித்தார். இதில் 10 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சர் ஆகியவையும் அடங்கும். இது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஜெய்ஸ்வால் அடித்த முதலாவது சதமாகும். அதேப் போல் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் அவர் அடித்த 9 ஆவது சதமாகும். டெஸ்டில் 7 சதங்கள், டி20 கிரிக்கெட்டில் 1 சதம் ஏற்கனவே அடித்துள்ளார்.
இதன் பிறகு விராட் கோலி அதிரடியாக ஆடி அரை சதம் அடித்தார். இதனால் 39.5 ஓவர்களில் ஒரு விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து 271 ரன்களை குவித்து இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. ஜெய்ஸ்வால் 116 ரன்களுடனும், கோலி 65 ரன்களுடனும் ஆட்டம் இழக்காமல் களத்தில் இருந்தனர்.