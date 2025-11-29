ETV Bharat / sports

ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை - சிலி அணியை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி

சென்னையில் நடைபெற்ற ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை போட்டியில் சிறப்பாக ஆடிய இந்திய வீரர் ரோஷன் குஜூர் ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றார்.

ஹாக்கி இந்திய அணி வீரர்கள்
ஹாக்கி இந்திய அணி வீரர்கள் (@FIH_Hockey)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 9:17 AM IST

1 Min Read
சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடர் முதல் போட்டியில் 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணி சிலி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

சர்வதேச ஹாக்கி சம்​மேளனத்​தின் 14வது ஆடவர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடர் நேற்று (நவ.28) தொடங்கி வருகிற டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை சென்னையில் மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கத்திலும், மதுரையில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கத்திலும் நடைபெறுகிறது.

இந்த தொடரில், ஜெர்மனி, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, அர்ஜென்டினா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான், ஆஸ்திரியா, பங்களாதேஷ், பெல்ஜியம், கனடா, நெதர்லாந்து, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 24 நாடுகளை சேர்ந்த அணிகள் மோதுகின்றன. 6 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன.

நேற்று தொடங்கிய லீக் போட்டிகளில் சென்னையில் 4 போட்டிகளும், மதுரையில் 4 போட்டிகளும் நடைபெற்றன. சென்னையில் நடைபெற்ற போட்டியில், அர்ஜென்டினா - ஜப்பான் அணி, நியூசிலாந்து - சீனா அணி, ஓமன் - சுவிட்சர்லாந்து அணி மற்றும் இந்தியா - சிலி அணிகள் மோதின. இதில் சிறப்பாக ஆடிய அர்ஜென்டினா அணி, 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இதில், அர்ஜென்டினா வீரர் ரோட்ரிக்ஸ் நிக்கோலஸ் 2 கோல்களை அடித்து அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.

இரண்டாவது போட்டியில் நியூசிலாந்த அணி, 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் சீன அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதில், நியூசிலாந்து அணி வீரர் எல்மெஸ் ஜோண்டி 3 கோல்களை அடித்து அணியை வெற்றி பெறச் செய்தார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற 3வது போட்டியில் ஓமன் - சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் மோதின. இதில், சுவிட்சர்லாந்து அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஓமன் அணியை வென்றது.

இறுதியாக நடைபெற்ற நான்காவது போட்டியில், பலம் பொருந்திய இந்திய அணி - சிலி அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணி சிலி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் இந்திய வீரர் ரோஷன் குஜூர் சிறப்பாக ஆடி, இரண்டு கோல்களை அடித்து ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றார்.

தொடர்ந்து, இன்று (நவ.29) சென்னையில் நடைபெற உள்ள போட்டிகளில் பிரான்ஸ் - கொரியா, ஆஸ்திரேலியா - பங்களாதேஷ், சிலி-சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் ஓமன் - இந்தியா அணிகள் மோதுகின்றன.

