மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026 | இங்கிலாந்துடன் 'டிரா' செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்திய அணி!
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியை டிராவில் முடித்ததன் மூலம், இந்திய அணி நடப்பு மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரின் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளது.
Published : August 20, 2026 at 8:42 PM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் விறுவிறுப்பான லீக் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொண்ட இந்திய மகளிர் அணி, ஆட்டத்தை கோல் ஏதுமின்றி டிராவில் முடித்தது.
மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரானது பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்து நாடுகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற குரூப் டி பிரிவின் மிக முக்கியமான லீக் ஆட்டத்தில், இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இந்திய அணி வீராங்கனைகள் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, எதிரணியை கடுமையான அழுத்தத்தில் வைத்திருந்தனர்.
அதன்பின் ஆட்டத்தின் 11ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய அணி கோல் அடித்தது. ஆனால், இங்கிலாந்து அணி நடுவரிடம் அந்த கோலை மறுஆய்வு செய்யக் கோரி ‘வீடியோ ரெபரல்’ முறைப்படி முறையிட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அதனை பரிசோதித்த நடுவர்கள், பந்து இந்திய வீராங்கனையின் கையில் பட்டதாகக் கூறி அந்த கோலை ரத்து செய்தனர். அதன்பின், இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கப் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்ட போதிலும், இருதரப்பு டிஃபென்ஸும் அதனை முறியடித்தது.
𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗨𝗘𝗦! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 20, 2026
A hard-fought battle until the final whistle! 💪🏑
The Indian Women’s Team played out a gritty 0️⃣-0️⃣ draw against England in their final Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🇮🇳
With the result, India… pic.twitter.com/roJhowCnGT
குறிப்பாக, இரு அணிகளுக்கும் கிடைத்த பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்புகளிலும் எந்த அணியாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் கோல் ஏதுமின்றி சமநிலையில் இருந்தன. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளின் டிஃபென்ஸும் வலுவாக இருந்ததால், கோல் அடிப்பதற்கான முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாகின.
ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடம் வரை இரு அணிகளாலும் கோல் கணக்கைத் தொடங்க முடியவில்லை. இப்போட்டியில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கு 11 பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்புகளும், இந்திய அணிக்கு 6 பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்புகளும் கிடைத்தன. எனினும், இரு அணிகளும் இந்த வாய்ப்புகளைக் கோலாக மாற்றத் தவறின. இதன் காரணமாக, ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 0-0 என்ற கணக்கில் சமநிலை வகிக்க, போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
0-0 at full-time! What a battle it was.— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 20, 2026
🇮🇳 India are through to the next round! 💪 pic.twitter.com/APfbrlG024
இப்போட்டியை இந்திய மகளிர் அணி டிராவில் முடித்ததன் மூலம், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரின் அடுத்த சுற்றுக்கு நேரடியாக முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. முன்னதாக, இந்திய அணி தனது முதல் லீக் போட்டியில் சீனாவுக்கு எதிராக 2-2 என்ற கணக்கில் டிரா செய்தது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் போட்டியில், தென்னாப்பிரிக்காவை 6-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றிருந்தது.
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இன்றைய இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில், இந்திய அணி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற டிரா செய்தாலே போதும் என்ற சாதகமான சூழல் இருந்தது. அதற்கேற்ப, இந்திய வீராங்கனைகள் இறுதிவரை பொறுப்புடன் விளையாடி, புள்ளிப் பட்டியலில் தங்களின் இடத்தை உறுதி செய்தனர். அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணிக்கு, தற்போது பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.