சொந்த மண்ணில் வரலாற்றுச் சாதனை: ஜிம்பாப்வேயை ஒயிட்வாஷ் செய்தது இந்திய மகளிர் அணி!
புதிய கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையில் களம் கண்ட இந்திய மகளிர் அணி, ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக வென்று ஒயிட்வாஷ் சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 1:50 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிக்கு எதிரான 3ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றது.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான 3-ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நேற்று ராய்ப்பூரில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணி, ஷஃபாலி வர்மா மற்றும் முன்னாள் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் ஆகியோரது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 216 ரன்களைக் குவித்தது.
இதில் அதிகபட்சமாக ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 10 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 91 ரன்களையும், ஷஃபாலி வர்மா 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 69 ரன்களையும் குவித்தனர். ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் பிலவ்ட் பிஸா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர், இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணியில் அதிகபட்சமாக ஷெர்ன் மேயர்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 60 ரன்களையும், பிலவ்ட் பிஸா 44 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
Sit back and enjoy 🍿 🎥 Harmanpreet Kaur special in Raipur! Scorecard ▶️ https://t.co/JQfrsq5B2K #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @ImHarmanpreet https://t.co/EuKMqBF0Ri— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
அவர்கள் தவிர மற்ற வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக, ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 124 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் நந்தினி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் முழுமையாகக் கைப்பற்றியது.
ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிக்கு எதிரான 3ஆவது டி20 போட்டியில் 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி, சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் சொந்த மண்ணில் தனது மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்து புதிய வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு, 2016-ல் பெங்களூருவில் வங்கதேச அணிக்கு எதிராக 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பெற்ற வெற்றியே சொந்த மண்ணில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia on clinching the T20I Series with a 3️⃣-0️⃣ margin 🥳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/62ghSE0NMx— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
இந்திய மகளிர் அணியின் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் (ரன் அடிப்படையில்)
- 92 ரன்கள் vs ஜிம்பாப்வே (ராய்ப்பூர், 2026)
- 72 ரன்கள் vs வங்கதேசம் (பெங்களூரு, 2016)
- 60 ரன்கள் vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (மும்பை, 2024)
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மேலும், இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் முழுநேர டி20 கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையில் இந்திய அணி வெல்லும் முதல் முழுமையான இருதரப்பு தொடர் இதுவாகும். குறிப்பாக, தனது முதல் தொடரிலேயே இந்திய அணியை அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெறச் செய்து, ஜிம்பாப்வே அணியை 3-0 என்ற கணக்கில் ஒயிட்வாஷ் செய்ய வழிவகுத்துள்ளார். இதன் மூலம் கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா தனது புதிய பயணத்தை ஒரு வரலாற்று சாதனையுடன் வெற்றிகரமாகத் தொடங்கியுள்ளார்.