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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | இறுதிப் போட்டியைக் குறி வைக்கும் இந்தியா; வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி ஆதிக்கத்தை தொடருமா?

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த இரு அணிகளும் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்திய மகளிர் அணி 22 முறை வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

இந்தியா vs வங்கதேசம் (கோப்புப்படம்)
இந்தியா vs வங்கதேசம் (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 8:01 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரில், நடப்பு சாம்பியனான இந்திய மகளிர் அணி அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. முன்னதாக நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான காலிறுதி ஆட்டத்தில், ஜப்பான் அணியை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் அணி அபாரமாக அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. மற்றொருபுறம், சீனாவுக்கு எதிரான காலிறுதி ஆட்டம் மழையினால் ரத்து செய்யப்பட்டதால், ஐசிசி தரவரிசை அடிப்படையில் வங்கதேச மகளிர் அணியும் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று (செப்டம்பர் 20) நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய மகளிர் அணி, வங்கதேச மகளிர் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற மகளிர் ஆசியக் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதியிலும் இவ்விரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதின. அதில் இந்திய அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனால், இந்த அரையிறுதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபக்கம், வங்கதேச மகளிர் அணி தங்களின் முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்து, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் முயற்சியில் களம் காண்கிறது. இதனால், இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கான இடத்தை உறுதி செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி

நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி தொடர்ச்சியாக மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, முந்தைய ஜப்பானுக்கு எதிரான காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டு துறைகளிலும் தங்களின் அபாரமான ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இந்த ஆட்டத்தில், தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா வழக்கம் போல் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தால் ரன்களைக் குவித்து அசத்தினார்.அதேபோல், பந்துவீச்சில் இந்திய அணியின் இளம் வீராங்கனைகள் எதிரணி பேட்டர்களைத் தொடர்ந்து நிலைகுலைய வைத்து ரன் குவிக்க விடாமல் முடக்கினர்.

இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரை, பேட்டிங் வரிசையில் ஸ்மிருதி மந்தனா, ரிச்சா கோஷ், பாரதி ஃபுல்மாலி ஆகியோருடன் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் இருப்பதும், பந்துவீச்சில் தீப்தி சர்மா, ஸ்ரெயங்கா பாட்டில், ராதா யாதவ் மற்றும் ரேனூகா சிங் தாக்கூர் ஆகியோர் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியவர்களாக இருப்பதும் அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

அனைத்துத் துறைகளிலும் சமபலத்துடன் விளங்கும் இந்திய மகளிர் அணி, தங்களின் ஃபார்மைத் தொடரும் பட்சத்தில், நாளை நடைபெறும் அரையிறுதிப் போட்டியில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி எளிதாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

வங்கதேச மகளிர் அணி

மறுபக்கம், நிகர் சுல்தானா தலைமையிலான வங்கதேச மகளிர் அணி, காலிறுதி ஆட்டம் மழையினால் கைவிடப்பட்டதை அடுத்து ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியலின் அடிப்படையில் நேரடியாக இந்த அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. தங்களுக்குக் கிடைத்துள்ள இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, பலம் வாய்ந்த இந்திய அணியை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் முயற்சியில் அந்த அணி இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

மேலும், சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆசியக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவிடம் அடைந்த தோல்விக்கு இப்போட்டியில் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் வங்கதேச அணி களம் காண்கிறது. அந்த அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் சோபனா மொஸ்டாரி, திலாரா அக்தர், கேப்டன் நிகர் சுல்தானா மற்றும் ஷர்மின் அக்டர் ஆகியோர் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளனர்.

அதேபோல் பந்துவீச்சில் ரபேயா கான், மருஃபா அக்தர், நஹிதா அக்தர் மற்றும் சுல்தானா கதும் ஆகியோர் முக்கிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகின்றனர். சமபலம் கொண்ட வீராங்கனைகளுடன் களம் காணும் வங்கதேச அணி, ஆசிய விளையாட்டின் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணியை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்ற ஆவலும் எதிர்பார்ப்பும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரையில், இந்தியா மற்றும் வங்கதேச மகளிர் அணிகள் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 22 முறை வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம், வங்கதேச அணி 3 முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது

நேரலை விவரம்

ஆசிய விளையாட்டு போட்டியின் மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம், இத்தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்திய ரசிகர்கள் நேரலையில் காணலாம். இதுதவிர டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் இந்த போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் இலவசமாக காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மைதானம் & போட்டி நேரம்

இந்தியா மற்றும் வங்கதேச மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த விறுவிறுப்பான அரையிறுதிப் போட்டி, ஜப்பானின் நாஹோயா மாகாணத்திலுள்ள டொயோட்டா நகரில் அமைந்துள்ள கொரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி நாளை காலை 10.30 மணிக்குத் தொடங்குகிறது. இதற்கான டாஸ் நிகழ்வு காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, பிரத்திகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), பாரதி ஃபுல்மாலி, ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, பிரேமா ராவத், ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா.

வங்கதேச மகளிர் அணி: திலாரா அக்தர், ஷர்மின் அக்தர், ஜுவைரியா ஃபெர்டஸ், சோபனா மோஸ்தரி, நிகர் சுல்தானா (கேப்டன்) , ஷோர்னா அக்தர், ரபேயா கான், நஹிதா அக்தர், சுல்தானா காதுன், மருஃபா அக்தர், ஃபஹிமா காதுன்.

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ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2026
இந்தியா மகளிர் VS வங்கதேசம் மகளிர்
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி
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