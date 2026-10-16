INDW vs ZIMW 1st T20I | ஜிம்பாப்வே அணியை 114 ரன்களில் சுருட்டியது இந்தியா!
இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய நந்தினி சர்மா 4 ஓவர்களில் வெறும் 11 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்
Published : October 16, 2026 at 8:47 PM IST
ராய்ப்பூர்: இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி, இந்திய அணிக்கு 115 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணி, மூன்று ஒருநாள் மற்றும் மூன்று டி20 போட்டிகள் கொண்ட கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடுகிறது. அதன்படி, இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி இன்று சத்தீஸ்கர் மாநிலம், ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணியின் கேப்டன் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார்.
அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு, கெலிஸ் என்ட்லோவு மற்றும் பிலவ்ட் பிஸா இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் பிலவ்ட் பிஸா ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கெலிஸ் மற்றும் மோடெஸ்டர் முபாச்சிக்வா இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. சிறப்பாக விளையாடிய இந்த ஜோடி இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 53 ரன்கள் சேர்த்தது.
The slower one does the trick 🪄 🎥 Arundhati Reddy outfoxes the batter 👌 Updates ▶️ https://t.co/ZebQdoQIRo #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @reddyarundhati https://t.co/2SRcPU66I1— BCCI Women (@BCCIWomen) October 16, 2026
அதன்பின் 16 ரன்களில் முபாச்சிக்வா விக்கெட்டை இழக்க, அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட கெலிஸ் என்ட்லோவும் 42 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷெர்ன் மேயர்ஸ் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினார். மறுமுனையில் விளையாடிய நியாஷா குவான்சுரா 9 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
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ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுபுறம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷெர்ன் மேயர்ஸ், 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் 43 ரன்கள் குவித்து நல்ல ஃபினிஷிங் கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 114 ரன்கள் எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் நந்தினி சர்மா சிறப்பாக பந்துவீசி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.