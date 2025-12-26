மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: இலங்கையை வீழ்த்தி தொடரை வெல்லுமா இந்தியா?
காயம் காரணமாக இரண்டாவது போட்டியில் விளையாடாத இந்திய நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் தீப்தி சர்மா, தற்சமயம் முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளார்.
Published : December 26, 2025 at 10:04 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டியானது இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இலங்கை மகளிர் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டி20 போட்டியானது இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், டி20 தொடரை வெல்லும் என்பதால் இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Vizag ✈️ Trivandrum— BCCI Women (@BCCIWomen) December 25, 2025
Travel diaries, ft. #TeamIndia 🙌#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/5CltmEyDHr
இந்திய மகளிர் அணி
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளதால், இன்றைய ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. மேலும், காயம் காரணமாக இரண்டாவது போட்டியில் விளையாடாத நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் தீப்தி சர்மாவும் தற்சமயம் முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
𝗜.𝗖.𝗬.𝗠.𝗜— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2025
Shafali Verma got to her half-century with a lovely shot 👌
She led #TeamIndia's chase with 6⃣9⃣*(34) 🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/Umn9ZGAexw#INDvSL | @TheShafaliVerma | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bMcaOpD4BW
அணியின் பேட்டிங்கில் ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் தீப்தி சர்மா, கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீசாரணி ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதன் காரணமாக இந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்று தொடரை வெல்லும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
இலங்கை மகளிர் அணி
மறுபக்கம் சமாரி அத்தபத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைத் தழுவி வருகிறது. மேலும் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனைகளான விஷ்மி குணரத்னே, ஹாசினி பெரேரா, ஹர்ஷித்ரா சமரவிக்ரமா உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து சோபிக்க தவறி வருவது அணிக்கு பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது.
Comprehensive effort 🔥#TeamIndia wrap up the Vizag leg with a 7⃣-wicket victory 👌— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2025
They lead the series by 2⃣-0⃣ 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/Umn9ZGAexw#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4SWeSGJKKC
மேலும் பந்துவீச்சிலும் ஹர்ஷிதா மாதவி, நிலாக்ஷி டி சில்வா, கவிஷா தில்ஹாரி ஆகியோர் ரன்களை கட்டுப்படுத்த தவறி வருகின்றனர். இதனால் முந்தைய தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுப்பதுடன், இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரை வெல்லுமா என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்துள்ளன.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகள் இதுவரை 28 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளனர். இதில் இந்திய அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இலங்கை அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
க்ரீன்ஃபீல்ட் மைதானம்
திருவனந்த்புரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 4 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் 2 முறை முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளும், 2 முறை சேஸிங் செய்த அணிகளும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால், இப்போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
4⃣,6⃣,4⃣— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2025
🎥 Shafali Verma's power on full display in the chase 💪
Updates ▶️ https://t.co/Umn9ZGAexw#TeamIndia | #INDvSL | @TheShafaliVerma | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/7RkmQlWX8B
உத்தேச லெவன்
இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், அமன்ஜோத் கவுர், சினே ராணா, அருந்ததி ரெட்டி/தீப்தி சர்மா, வைஷ்ணவி சர்மா, கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி
இலங்கை மகளிர் அணி: விஷ்மி குணரத்ன, சாமரி அத்தபத்து (கேப்டன்), ஹாசினி பெரேரா, ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரம, நிலாக்ஷி டி சில்வா, கவிஷா தில்ஹாரி, கௌஷானி நுத்யங்கனா, மல்கி மதரா, இனோகா ரணவீர, காவ்யா கவிந்தி, ஷஷினி கிம்ஹானி