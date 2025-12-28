மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: ஆதிக்கத்தை தொடருமா இந்திய அணி? இலங்கையுடன் இன்று மோதல்
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகள் இதுவரை 29 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்திய அணி 23 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : December 28, 2025 at 12:33 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டியானது இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இலங்கை மகளிர் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்று முடிந்த முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளின் முடிவிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில் தொடரின் நான்காவது டி20 போட்டியானது இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
Making her experience count
Deepti Sharma's 150th T20I wicket!
#TeamIndia | #INDvSL
இந்திய மகளிர் அணி
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளதால், இன்றைய ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அணியின் பேட்டிங்கில் ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் தீப்தி சர்மா, கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீசாரணி ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இலங்கை மகளிர் அணி
மறுபக்கம் சமாரி அத்தபத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைத் தழுவி வருகிறது. மேலும் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனைகளான விஷ்மி குணரத்னே, ஹாசினி பெரேரா, ஹர்ஷித்ரா சமரவிக்ரமா உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து சோபிக்க தவறி வருவது அணிக்கு பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. இதனால் முந்தைய தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுப்பதுடன், இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆறுதலை தேடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A win by 8 wickets
Series sealed
#TeamIndia with yet another complete show
#INDvSL
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகள் இதுவரை 29 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளனர். இதில் இந்திய அணி 23 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இலங்கை அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
க்ரீன்ஃபீல்ட் மைதானம்
திருவனந்த்புரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 5 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் 2 முறை முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளும், 3 முறை சேஸிங் செய்த அணிகளும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால், இப்போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
How does it feel to be the most successful captain in women's T20Is?
Hear from #TeamIndia captain Harmanpreet Kaur herself on the monumental feat
#INDvSL
உத்தேச லெவன்
இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், அமன்ஜோத் கவுர், ஸ்நே ராணா, தீப்தி சர்மா, வைஷ்ணவி சர்மா, கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி
இலங்கை மகளிர் அணி: விஷ்மி குணரத்ன, சாமரி அத்தபத்து (கேப்டன்), ஹாசினி பெரேரா, ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரம, நிலாக்ஷி டி சில்வா, கவிஷா தில்ஹாரி, கௌஷானி நுத்யங்கனா, மல்கி மதரா, இனோகா ரணவீர, காவ்யா கவிந்தி, ஷஷினி கிம்ஹானி