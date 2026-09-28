ETV Bharat / sports

செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 | பதக்கம் வென்று சாதித்த இந்திய அணிகள்; முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து!

தனிநபர் பிரிவில் தமிழ்நாடு வீரர்கள் குகேஷ் வெள்ளிப்பதக்கமும், பிரக்ஞானந்தா வெண்கலப் பதக்கமும் மற்றும் தமிழக வீராங்கனை சவிதா ஸ்ரீ தங்கப்பதக்கமும் வென்றுள்ளனர்.

டி. குகேஷ்
டி. குகேஷ் (கோப்புப்படம்) (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 தொடரின் ஓபன் பிரிவில் இந்திய அணி வெள்ளிப்பதக்கமும், மகளிர் பிரிவில் வெண்கலப்பதக்கமும் வென்று சாதனை படைத்ததையடுத்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டின் சமர்கண்ட் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த 46-வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 தொடர் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. பல முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்ற இத்தொடரில், இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பதக்கங்களை வென்றுள்ளன. இத்தொடரின் இறுதிச் சுற்றுகளின் முடிவில் ஓபன் பிரிவில் இந்திய ஆடவர் அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், இந்திய மகளிர் அணி வெண்கலப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளனர்.

ஆடவர் அணிக்கு வெள்ளி

நடப்புச் சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் விளையாடிய இந்திய ஆடவர் அணி, இறுதிச் சுற்றில் ஹங்கேரியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தியது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் அர்ஜுன் எரிகைசி, ஹங்கேரியின் பீட்டர் லெகோவை வீழ்த்தி இந்தியாவிற்குப் பலம் சேர்த்தார். பிரக்ஞானந்தா மற்றும் நிஹால் சாரின் ஆகியோர் தங்களது ஆட்டங்களை டிரா செய்த நிலையில், டி. குகேஷ் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவினார்.

இதன் காரணமாக இந்த போட்டி 2-2 என்ற கணக்கில் சமனில் முடிவடைந்தது. 11 சுற்றுகளின் முடிவில் மொத்தம் 18 புள்ளிகளைப் பெற்ற இந்திய அணி, வெள்ளிப் பதக்கத்தை உறுதி செய்தது. இப்போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி தங்கப் பதக்கத்தையும், ஜெர்மனி அணி வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றன. தனிநபர் பிரிவில் சிறப்பாக விளையாடிய டி. குகேஷ் வெள்ளிப் பதக்கமும், ஆர். பிரக்ஞானந்தா வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றனர்.

வெண்கலம் வென்று சாதித்த மகளிர் அணி

மறுபுறம் நடைபெற்ற மகளிர் பிரிவின் இறுதிச் சுற்றில், பலம் வாய்ந்த ஜார்ஜியா அணியை இந்திய மகளிர் அணி எதிர்கொண்டது. இதில் இரு அணி வீராங்கனைகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக, இந்த ஆட்டம் 2-2 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்தது. இதன் மூலம் 17 புள்ளிகளுடன் இந்திய மகளிர் அணி வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியது.

இப்பிரிவில் சீனா மகளிர் அணி தங்கப் பதக்கத்தையும், கஜகஸ்தான் மகளிர் அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் வென்றன. அதேசமயம், தனிநபர் பிரிவில் அபாரமாக விளையாடிய தமிழக வீராங்கனை சவிதா ஸ்ரீ தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார். இத்தொடரில் அவர் விளையாடிய 9 சுற்றுகளில் ஒரு தோல்வியைக் கூட சந்திக்காமல் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட்டில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த இந்திய அணிகளுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக செஸ் ஒலிம்பியாட்டில் பதக்கம் வென்ற இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகளுக்கும், குறிப்பாகத் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "உஸ்பெகிஸ்தானின் சமர்கண்ட் நகரில் நடைபெற்ற 46வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில், ஓபன் பிரிவில் இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கமும், மகளிர் பிரிவில் இந்திய அணி வெண்கலப் பதக்கமும் வென்ற நிலையில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பிரக்ஞானந்தா, குகேஷ், வைஷாலி மற்றும் சவிதா ஸ்ரீ ஆகியோர் அந்த அணிகளில் இடம்பெற்று சாதனை படைத்தனர்.

இவ்வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள். தமிழ்நாட்டுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் வகையில், இந்திய அணிகளில் இடம்பெற்ற 10 வீரர், வீராங்கனைகளில் 4 பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், தனிநபர் பிரிவுகளில் சவிதா ஸ்ரீ தங்கப் பதக்கமும், குகேஷ் வெள்ளிப் பதக்கமும், பிரக்ஞானந்தா வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றுள்ளனர்.

இதையும் படிக்கவும்

இத்தகைய சிறப்பான வெற்றிகள், தமிழ்நாட்டை இந்தியாவில் மட்டுமின்றி, உலக அளவிலும் செஸ் விளையாட்டின் முக்கிய மையமாக உயர்த்துவதுடன், இளம் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய உத்வேகத்தையும் அளிக்கும். இவ்வீரர், வீராங்கனைகள் மேலும் பல புதிய சாதனைகளைப் படைத்திட வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

CHESS OLYMPIAD 2026
செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026
முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
சவிதா ஸ்ரீ செஸ் தங்கம்
TAMIL NADU CHESS PLAYERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.