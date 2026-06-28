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அயர்லாந்துக்கு எதிரான 2ஆவது டி20: டாஸ் வென்ற இந்தியா பவுலிங் தேர்வு; அறிமுக வீரர்களுக்கு இடம்!

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரர்கள் சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா vs அயர்லாந்து
இந்தியா vs அயர்லாந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 5:40 PM IST

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ஹைதராபாத்: அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் அயர்லாந்து அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், அயர்லாந்து மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது பெல்பாஸ்ட்டில் உள்ள சிவில் சர்வீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார். இப்போட்டிக்கான அயர்லாந்து அணியில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரர்கள் சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் அயர்லாந்து அணி வெற்றிபெறும் நிலையில், வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் இதுவரை 9 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிலையில், அயர்லாந்து அணி கடைசி டி20 ஆட்டத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

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பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்

அயர்லாந்து: டிம் டெக்டர், ராஸ் அதிர், ஹாரி டெக்டர், லோர்கன் டக்கர் (கேப்டன்), பெஞ்சமின் கேலிட்ஸ், கேரத் டெலானி, ஜார்ஜ் டாக்ரெல், லியாம் மெக்கார்த்தி, மேத்யூ ஹம்ப்ரிஸ், ஜெய் முந்த்ரா, மேத்யூ ஹாலார்ட்.

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IND VS IRE 2026
VAIBHAV SOORYAVANSHI
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SANJU SAMSON
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