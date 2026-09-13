இந்தியா vs ஆஃப்கானிஸ்தான் | பிளேயிங் லெவனில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு; வைபவ் சூர்யவன்ஷி நீக்கம்!
இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 13, 2026 at 7:25 PM IST
டெல்லி: அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில், இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடர், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி தொடரை நடத்தும் சொந்த அணியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளது.
இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் நட்சத்திர வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. அதேசமயம் மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளது. அதேசமயம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியிலும் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் நவீன் உல் ஹக்கிற்கு இப்போட்டியில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia won the toss & opted to bowl first in the 1️⃣st #AFGvIND T20I.— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l pic.twitter.com/awVpzCDoZa
உத்தேச லெவன்
இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா , இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
ஆஃப்கானிஸ்தான் பிளேயிங் லவன்: இப்ராஹிம் ஜத்ரான் (கேப்டன்), ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், செதிகுல்லா அடல், தர்வீஷ் ரசூலி, அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய், குல்பதின் நைப், முகமது நபி, ரஷித் கான், முஜீப் உர் ரஹ்மான், நூர் அகமது, ஃபசல்ஹாக் ஃபரூக்கி.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 9 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவின் இந்த ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் காத்திருக்கும் நிலையில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டி மட்டும் முடிவேதும் எட்டப்படாமல் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Presenting #TeamIndia's lineup for the #AFGvIND series opener 📝— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l pic.twitter.com/1nLb0Lw19V
நேரலை விவரங்கள்
இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, தங்களது தொலைக்காட்சிகளில் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வர்க் மற்றும் டிடி பாரதி (DD Bharti) சேனலில் நேரலையில் இலவசமாகக் கண்டு களிக்கலாம்.
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அதேவேளையில், இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை ஃபான்கோட் செயலி பெற்றுள்ளது. எனவே, டிஜிட்டல் தளங்களில் போட்டியைப் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள், ஃபான்கோட் செயலி அல்லது அதன் இணையதளத்தில் குறிப்பிட்ட சந்தாத் தொகையைச் செலுத்தி நேரலையில் பார்க்கலாம்.