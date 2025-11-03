உலகக் கோப்பை காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த இந்தியா! சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை!
தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி சாதனை படைத்துள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணியும், லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியும் முன்னேறின. இதனையடுத்து நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த இறுதிப்போட்டியானது மழை காரணமாக தாமதமாக தொடங்கப்பட்டது.
ஷஃபாலி-தீப்தி அசத்தல் பேட்டிங்
அதன்பின் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து இந்திய அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்து, முதல் விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். இதில் மந்தனா 45 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்ப, சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஷஃபாலி வர்மா 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 87 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 24 ரன்னிலும், கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 20 ரன்னிலும், அமஞ்சோத் கவுர் 12 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம் அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் தீப்தி சர்மா தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 58 ரன்களையும், அதிரடியாக விளையாடிய விக்கெட் கீப்பர் பெட்டர் ரிச்சா கோஷ் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 34 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன்மூலம் இந்திய மகளிர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 298 ரன்களை எடுத்தது. தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் அயபோங்கா காக்கா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
வோல்வார்ட் அபார சதம்
இதனையடுத்து 299 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி களமிறங்கியது. இதில் அணியின் கேப்டனும், தொடக்க வீராங்கனையுமான லாரா வோல்வார்ட் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். அதேசமயம் மறுமுனையில் விளையாடிய தஸ்மின் பிரிட்ஸ் 23 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய அன்னேக் போஷ் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினார்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நட்சத்திர வீராங்கனைகள் சுனே லஸ் 25 ரன்களிலும், மரிஸான் கேப் 4 ரன்களிலும், சினோலா ஜாஃப்டா 16 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் அபாரமாக விளையாடி வந்த லாரா வோல்வார்ட் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 11ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், தென்னாப்பிரிக்க அணி ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கையளித்தார். ஆனால் இந்த போட்டியில் அவர் 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 101 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
கோப்பையை வென்றது இந்தியா
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் அன்னேரி டெர்க்சன் 35 ரன்களையும், நதின் டி கிளார்க் 18 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்றவர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 45.3 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 246 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய தீப்தி சர்மா 5 விக்கெட்டுகளையும், ஷஃபாலி வர்மா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினர்.
இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய மகளிர் அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டநாயகியாகவும், தொடர் முழுவதும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தீப்தி சர்மா தொடர்நாயகியாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.