உலகக் கோப்பை ஸ்குவாஷ் போட்டிகள்: தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா
உலகக் கோப்பை ஸ்குவாஷ் அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி நடப்பு சாம்பியனான எகிப்து அணியுடன் பலப்பரிட்சை நடத்த உள்ளது.
Published : December 13, 2025 at 7:44 AM IST
சென்னை: உலகக் கோப்பை ஸ்குவாஷ் கால் இறுதி போட்டியில் இந்தியா 3-0 என்ற ஆட்டக்கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
உலகக் கோப்பை ஸ்குவாஷ் போட்டிகள் கடந்த 9 ஆம் தேதி துவங்கி வரும் 14 ஆம் தேதி வரை சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள (எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ) தனியார் வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, தென்னாபிரிக்கா, ஜப்பான், மலேசியா, தென்கொரியா, ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங், சீனா, எகிப்து, போலந்து, பிரேசில், சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய 12 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர் வீராங்கனைகள் விளையாடி வருகின்றனர்.
இந்தத் தொடரில் பி பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள இந்திய அணி, தனது முதல் போட்டியில் ஸ்விட்சர்லாந்தை எதிர்கொண்டு 4-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து, 2வது போட்டியில் பிரேசில் அணியை எதிர்கொண்ட இந்திய அணி 4-0 என்ற கணக்கில் பிரேசிலை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியா
இந்த நிலையில், நேற்று (டிச.12) நடைபெற்ற கால் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி, தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்கொண்டது. முதலில் இந்திய வீரர் ஜோஷ்னா சின்னப்பா, தென்னாப்பிரிக்க வீரர் டீகன் ரஸ்ஸலை (Teagan Russell) எதிர்கொண்டார். இதில், 13 நிமிடங்களில் 7-4, 7-4, 7-2 என்ற கணக்கில் இந்திய வீரர் ஜோஷ்னா சின்னப்பா வெற்றி பெற்றார்.
தொடர்ந்து, சென்னையைச் சேர்ந்த இந்திய வீரரான அபய் சிங், தென்னாப்பிரிக்க வீரர் டீவால்ட் வான் நீகெர்க்கிற்கு எதிராக 3-0 என்ற கணக்கில் வெற்றியை பதிவு செய்தார். 3 வது போட்டியில் 17 வயதான அனஹத் சிங், தென்னாப்பிரிக்க வீரர் ஹேலே வார்டுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்று மூன்று ஆட்டங்களிலேயே போட்டியை முடித்தார். இதன்மூலம், இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
மற்ற கால் இறுதி போட்டிகளில் ஜப்பான் - மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா - எகிப்து அணிகள் மோதின. இதில் ஜப்பான் மற்றும் எகிப்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியா Vs எகிப்து: இன்று (டிச.13) நடைபெற உள்ள அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி நடப்பு சாம்பியனான எகிப்து அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ளது. போட்டிகள் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மாலில் மாலை 3:30 மணி முதல் நடைபெறுகின்றன.