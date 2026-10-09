சிக்சர் மழை பொழிந்த சஞ்சு சாம்சன்; வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்த இந்தியா!
இந்த போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன், 41 பந்துகளில் 9 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்களுடன் 82 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
Published : October 9, 2026 at 8:53 PM IST
ராஞ்சி: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 249 ரன்களைக் குவித்துள்ளது.
இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி ராஞ்சியில் உள்ள ஜே.எஸ்.சி.ஏ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.
Muscular and Intentful 💪 Sanju Samson made full use of the Powerplay ✅ Updates ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @IamSanjuSamson https://t.co/ATcAq8UAX2— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
இதில் அபிஷேக் சர்மா 20 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய இஷான் கிஷனும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். அதேசமயம், மறுபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த சஞ்சு சாம்சன் 21 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து மிரட்டினார். மறுபக்கம் இஷான் கிஷனும் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 43 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷிவம் தூபேவும் 7 ரன்களுடன் நடையைக் கட்ட, மறுபுறம் சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன் 9 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என விளாசி 82 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் திலக் வர்மா இணையும் அதிரடியாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது.
Pulled Out His Trump Card! ♦️ #WhistlePodu #INDvWI https://t.co/f4fnGIz2tV— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 9, 2026
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இதில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 40 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த திலக் வர்மா 3 பவுண்டரிகள், 3 சிஸர்கள் என 44 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 249 ரன்களைக் குவித்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ரோஸ்டன் சேஸ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.