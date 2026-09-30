வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றிய இந்தியா - இரட்டை சதமடித்து ஷுப்மன் கில் அசத்தல்
இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஷுப்மன் கில் 223 ரன்களையும், ரோஹித் சர்மா 101 ரன்களையும், விராட் கோலி 29 ரன்களையும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 31 ரன்களையும் எடுத்தனர்.
Published : September 30, 2026 at 10:50 PM IST
கவுகாத்தி: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் வென்று இந்திய அணி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவுச் செய்துள்ளது, கேப்டன் ஷுப்மன் கில் இரட்டை சதம் அடித்து அசத்தியுள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில், இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து, இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று (செப்.30) மதியம் 02.00 மணிக்கு கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் பந்து வீச்சைத் தேர்வுச் செய்தார்.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வுச் செய்து விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 405 ரன்களை குவித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, 406 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி, 43.3 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 406 ரன்களை எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது. அத்துடன், 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் இந்திய அணி வென்றுள்ளது.
இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஷுப்மன் கில் 223 ரன்களை எடுத்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார். ரோஹித் சர்மா 101 ரன்களையும், விராட் கோலி 29 ரன்களையும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 31 ரன்களையும் எடுத்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் பந்துவீச்சாளர்களான குல்தீப் யாதவ், ரவீந்திர ஜடேஜா, குர்நூர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.