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இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் 2-வது ஒருநாள் போட்டி: தொடரைக் கைப்பற்றுமா இந்தியா? கவுகாத்தியில் இன்று மோதல்!

ஏற்கனவே முதல் போட்டியில் வெற்றிபெற்று அசத்திய இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரைத் தன்வசப்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ்
இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 8:00 AM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி, அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 30) மதியம் 2 மணிக்குத் தொடங்குகிறது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தற்போது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

இதையடுத்து, இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே முதல் போட்டியில் வெற்றிபெற்று அசத்திய இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரைத் தன்வசப்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்திய அணி

ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி பேட்டிங், பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் அசுர ஃபார்மில் உள்ளது. முதல் போட்டியை வென்றுள்ள உற்சாகத்துடன், இந்த போட்டியிலும் வெற்றிபெற்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய அணி களம் இறங்கவுள்ளது. கடந்த ஆட்டத்தில் விராட் கோலியின் (139 ரன்கள்) அதிரடியும், கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லின் (110 ரன்கள்) கிளாசிக் ஆட்டமும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சைச் சிதறடித்தது.

அவர்களுடன் ரோஹித் சர்மாவின் அதிரடித் தொடக்கம் அணிக்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்தது. இவர்களுடன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல்.ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் நமன் தியிர் என அடுத்தடுத்து பேட்டர்கள் வரிசைகட்டி நிற்பது இந்திய அணிக்கு கூடுதல் சாதகமாக உள்ளது. மறுபக்கம், பந்துவீச்சில் குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்று அசத்தியிருந்தார்.

அவருடன் ரவீந்திர ஜடேஜாவும் சுழற்பந்துவீச்சில் எதிரணிக்கு பெரும் சவாலாக இருந்து வருகிறார். இருப்பினும் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சைப் பொறுத்தவரையில் பிரசித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் நிதிஷ் குமார் உள்ளிட்டோர் ரன்களை வாரி வழங்கியது சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் முகமது சிராஜ் வாய்ப்பைப் பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி

மறுபுறம், ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, ஒருநாள் தொடரை இழக்காமல் இருக்க இப்போட்டியில் கட்டாயம் வென்றாக வேண்டிய சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது. முதல் போட்டியில் 295 ரன்கள் குவித்தது அந்த அணிக்கு நம்பிக்கையைக் கொடுத்திருந்தாலும், அனுபவ வீரர்கள் பேட்டிங்கில் பெரிதாகச் சோபிக்கத் தவறியிருப்பது ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

கடந்த ஆட்டத்தில் இளம் வீரர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் சதம் அடித்து மிரட்டினார். ஜான் கேம்ப்பெல் மற்றும் அமிர் ஜாங்கோ ஆகியோரின் ஃபார்ம் சிறப்பாக இருப்பது மட்டுமே அந்த அணிக்கு உள்ள மிகப்பெரும் பலமாக உள்ளது. மறுபக்கம், வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சாளர்கள் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு எந்த ஒரு நெருக்கடியையும் தரவில்லை. 295 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை இந்திய அணி வெறும் 42 ஓவர்களிலேயே எட்டியிருந்தது.

குறிப்பாக நட்சத்திர பந்துவீச்சாளர்கள் அல்சாரி ஜோசப் 9 ஓவர்களில் 81 ரன்களையும், குடகேஷ் மோட்டி 10 ஓவர்களில் 66 ரன்களையும், ரோஸ்டன் சேஸ் 10 ஓவர்களில் 64 ரன்களையும் வாரி வழங்கியிருந்தனர். இதனால், இந்த போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பந்துவீச்சில் கூடுதல் கவனத்தைச் செலுத்துவதுடன், இந்திய டாப்-ஆர்டரை ஆரம்பத்திலேயே வீழ்த்துவது மட்டுமே அவர்கள் வெற்றிபெற ஒரே வழியாகும்.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 143 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. ஆரம்ப காலங்களில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய போதிலும், கடந்த இரு தசாப்தங்களாக இந்திய அணி அசாத்திய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி வருகிறது. இதில் இந்திய அணி 73 போட்டிகளிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 64 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 6 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம்

கவுகாத்தி பர்சபாரா மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமான ஆடுகளத்தைக் கொண்டது. இங்கு பந்து பேட்டிற்கு நேராக வரும் என்பதால் ரன் குவிப்பது எளிது. இதுதவிர இரவு நேரத்தில் பனிப்பொழிவும் (Dew) அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பந்துவீசுவது கடினமாகும். எனவே, டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை விபரம்

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் போட்டியானது இந்திய நேரப்படி மதியம் 2 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.

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உத்தேச பிளேயிங் லெவன்

இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல்.ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: ஜான் காம்ப்பெல், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ், ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், அமிர் ஜாங்கோ, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குடகேஷ் மோட்டி, அல்சாரி ஜோசப், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஷமர் ஜோசப்.

TAGGED:

இந்தியா VS வெஸ்ட் இண்டீஸ்
INDIA VS WEST INDIES 2ND ODI
விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா
ஷுப்மன் கில் கேப்டன்ஷி
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