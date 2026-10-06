இந்தியாவுக்கு 172 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ்!
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் மற்றும் ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட் ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர்.
Published : October 6, 2026 at 8:44 PM IST
லக்னோ: இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 172 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இன்று லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இப்போட்டிக்கான இந்திய அணியில் நமன் தீரும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் கமில் பூரானும் அறிமுக வீரர்களாக விளையாட வாய்ப்பு பெற்றனர்.
இதையடுத்துக் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷாய் ஹோப், அறிமுக வீரர் கமில் பூரான் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் கமில் பூரான் 12 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்துக் களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோவ்மன் பாவெல் உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.
Reflexes and awareness 👌 Reaction 👉 😮 😅 What a grab by Ishan Kishan! Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ishankishan51 https://t.co/PaAI9sUD1p— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஷாய் ஹோப் - ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இந்த போட்டியில் அரைசதம் விளாசிய ஷாய் ஹோப், 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து வந்த ரோஸ்டன் சேஸ், ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட், மேத்யூ ஃபோர்ட் உள்ளிட்டோரும் சோபிக்கத் தவறினர்.
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும் மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட் அரைசதம் கடந்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தார். அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 56 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு ரூத்ரஃபோர்டும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருந்த அகீல் ஹொசைனும் 15 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
More success for #TeamIndia's spinners 🕸️👌 West Indies 7️⃣ down now! 👏 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ https://t.co/ztC5ZRScsS— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
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இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 19.1 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 171 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அறிமுக வீரர் நமன் தீர் 3 விக்கெட்டுகளையும், அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதனையடுத்து 172 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.