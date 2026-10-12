இந்தியா vs இலங்கை ஒருநாள் போட்டி டெல்லியிலிருந்து மாறுகிறதா? வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த பிசிசிஐ!
இலங்கை அணி எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 4:30 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையே டெல்லியில் நடைபெறவிருக்கும் முதலாவது ஒருநாள் போட்டி வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றப்படுவதாக வெளியான வதந்திகளுக்கு பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் டிசம்பர் 13ஆம் தேதி முதலும், டி20 தொடர் டிசம்பர் 22ஆம் தேதி முதலும் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், போட்டிகள் நடைபெறும் மைதானங்களும் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில், இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என அறிவிப்புகள் வெளியாகின. இந்த நிலையில், அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதன் காரணமாக, முதல் ஒருநாள் போட்டி அஹ்மதாபாத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
ஆனால், அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நடைபெறும் என்று அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், முதல் ஒருநாள் போட்டியும் அஹ்மதாபாத்திற்கு மாற்றப்பட்டதாக வெளியான தகவலால் ரசிகர்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர். இந்நிலையில், அவ்விவகாரம் குறித்து பிசிசிஐ விளக்கமளித்துள்ளது.
இதுகுறித்துச் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சய்கியா, "டெல்லியில் நடைபெறவிருந்த இந்தியா - இலங்கை இடையிலான ஒருநாள் போட்டி அஹ்மதாபாத்திற்கு மாற்றப்படலாம் என்று வெளியாகும் செய்திகள் உண்மையல்ல. பிசிசிஐ தரப்பில் அதுபோன்ற எந்தவொரு முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.
BCCI Secretary Devajit Saikia has denied that India-Sri Lanka ODI, to be originally held in New Delhi on Decemebr 13, has been shifted to Ahmedabad. “Reports suggesting that the India–Sri Lanka ODI match scheduled in Delhi may be shifted to Ahmedabad are not accurate. There has been no such decision by the BCCI. "We request media colleagues to kindly refer to official BCCI communications for any updates regarding the schedule. Further, it needs to be reiterated that bilateral matches are primarily allotted by following a standard policy," said Saikia in a statement on Monday.— IANS (@ians_india) October 12, 2026
போட்டி அட்டவணை குறித்த புதிய தகவல்களுக்கு பிசிசிஐ-யின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும், இருதரப்பு தொடர்களுக்கான போட்டிகள் அனைத்தும் பிசிசிஐ-யின் நிலையான கொள்கை அடிப்படையிலேயே மைதானங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்பதையும் உறுதிப்படுத்துகிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.
இதன் மூலம் இந்தியா - இலங்கை ஒருநாள் போட்டிக்கான மைதானம் மாற்றப்பட்டதாக வெளியான வதந்திகளுக்கும் அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். மேலும், பிசிசிஐ செயலாளரின் இந்த விளக்கத்தின் மூலம், டெல்லி கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எவ்வித தடையுமின்றி டிசம்பர் 13 அன்று இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டியைத் தங்களது சொந்த மண்ணில் கண்டு ரசிக்கலாம் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
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இந்தியா - இலங்கை போட்டி அட்டவணை
- முதல் ஒருநாள் போட்டி - டிசம்பர் 13, டெல்லி
- இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி - டிசம்பர் 16, பெங்களூரு
- மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி - டிசம்பர் 19, அகமதாபாத்
- முதல் டி20 போட்டி - டிசம்பர் 22, ராஜ்கோட்
- இரண்டாவது டி20 போட்டி - டிசம்பர் 24, கட்டாக்
- மூன்றாவது டி20 போட்டி - டிசம்பர் 27, புனே.