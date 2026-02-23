ETV Bharat / sports

'செய்ய கூடாததை செய்துவிட்டோம்' தோல்வி குறித்து இந்திய அணியின் துணை பயிற்சியாளர் ஓபன் டாக்

தென்னாப்ரிக்கா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி வீரர்களின் செயல்பாடு சரியில்லாத நிலையில், ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான போட்டியில் அணியில் மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரயான் டென் டெஸ்காட்டே
ரயான் டென் டெஸ்காட்டே (Getty Images)
அகமதாபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் சொதப்பி விட்டோம் என்று இந்திய அணியின் துணை பயிற்சியாளர் ரயான் டென் டெஸ்காட்டே வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியிடம் படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதன் காரணமாக தற்சமயம் சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 1 புள்ளிப் பட்டியலில் இந்திய அணி -3.80 என்ற ரென் ரேட் அடிப்படையில் கடைசி இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக தற்சமயம் இந்திய அணியின் அரையிறுதி சுற்றுக்கான வாய்ப்பும் சிக்கலாகியுள்ளது. இந்நிலையில் போட்டி முடிவுக்கு பின் பேசிய இந்திய அணியின் துணை பயிற்சியாளர் ரயான் டென் டெஸ்காட்டே, இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணி மிகப்பெரிய அளவில் சொதப்பி விட்டது என்று தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து பேரிய அவர்,"இந்தப் போட்டியில் நாங்கள் மிகப் பெரிய அளவில் சொதப்பிவிட்டோம். குறிப்பாக பிளேயிங் லெவனில் நாங்கள் செய்த சில மாற்றங்கள் முற்றிலும் தவறாகிவிட்டன. அதிலும் குறிப்பாக எதிரணியில் அதிக இடதுகை பேட்டர்கள் இருக்கிறார்கள், என்பதற்காக நாங்கள் அக்சர் படேலை நீக்கிய முடிவும் ஒரு பெரிய தவறாக அமைந்துவிட்டது. ஆட்டம் முடிந்த பிறகுதான் அதன் பாதிப்பு எங்களுக்கு புரிந்தது" என்றார்.

தொடர்ந்து டாப் ஆர்டர் குறித்து பேசிய அவர், "ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் 0க்கு 1 என்ற கணக்கில் தொடங்கி வருவது, எங்களுடைய மிடில் ஆடர்ருக்கு கூடுதல் அழுத்தத்தை வழங்கி வருகிறது. ஏனெனில் இதுவரை நான்கு முறை எங்கள் அணியின் தொடக்க வீரர்கள் பகுதிநேர சுழற்பந்து வீச்சாளர்களிடம் விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளனர். அது தற்சமயம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயமாக தோன்றுகிறது. அதனால் வரவுள்ள நாள்களில் நாங்கள் அதற்கான முடிவுகளை எடுப்போம்" என்றார்.

அதன்பின் அபிஷேக் சர்மா குறித்து பேசிய அவர், "அபிஷேக் சர்மாவின் ஃபார்ம் குறித்து நான் சாக்குப்போக்கு சொல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் அவரது உடல்நிலை காரணமாக அவருக்கு இந்த ஃபார்ம் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக பார்க்கிறேன். மேலும் அவர் தொடர்ச்சியாக மூன்று போட்டிகளில் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தது அழுத்தத்தை அதிகரித்துள்ளது. எனினும், திறமையான வீரர்களுக்கு நாங்கள் என்றும் ஆதரவாக இருப்போம்" என்றார்,

தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் இந்திய அணியின் பேட்டிங்கில் நிச்சயம் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற குரல்கள் எழத்தொடங்கியுள்ளன. ஏனெனில் அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா ஆகியோர் தொடர்ந்து ரன்களை சேர்க்க தவறி வருகின்றனர். இதனால் அடுத்த போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆதரவு குரல்கள் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான போட்டியில் நிச்சயம் மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ்

