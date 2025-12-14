ETV Bharat / sports

3வது டி20 போட்டி; தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி

5 போட்டிகளை கொண்ட டி20-யில் இந்திய அணி 2-1 கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (ANI)
Published : December 14, 2025 at 9:23 PM IST

தர்மசாலா: இன்று நடந்த மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியது.

இமாச்சல பிரதேசம், தர்மசாலாவில் இன்று (டிச.14) நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில், டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசத் தேர்வு செய்தது.

சொற்ப ரன்களில் சுருண்ட தென்னாப்பிரிக்கா

குயின்டன் டி காக் 1 (3), ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் 0, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் 2 (7), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 9 (13) ஆகிய அதிரடி பேட்ஸ்மேன்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். அதிகபட்சமாக கேப்டன் எய்டன் மார்க்ரம் 61 (46) ரன்களை குவித்தார். அதை தொடர்ந்து டொனோவன் ஃபெரீரா 20 (15) ரன்களை எடுத்தார். மொத்தமாக 20 ஓவர் முடியில் தென்னாப்பிரிக்கா 10 விக்கெட் இழப்புக்கு 117 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது.

இந்திய அணியின் அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

இந்திய அணிக்கு 118 ரன்கள் டார்கெட்

118 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி களமாடியது. அபிஷேக் சர்மா 35 (18), சுப்மன் கில் 28 (28), திலக் வர்மா 26 (34), கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 12 (11) மற்றும் ஷிவம் துபே 10 (4) ஆகியோர் ஆட்டங்களிலேயே 120 ரன்கள் சேர்ந்தது. இதனால் இந்திய அணி 15.5 ஓவருக்கு 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியது. 5 போட்டிகளை கொண்ட டி20-யில் மூன்று போட்டிகளில் இந்திய அணி 2 வெற்றி என முன்னிலை வகிக்கிறது.

தென்னாப்பிரிக்காவின் லுங்கி இங்கிடி, மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

