இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணிக்கும் முடிவிலிருந்து பின் வாங்கிய பாகிஸ்தான்

2026 ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியைப் புறக்கணிப்பதாக எடுத்த முடிவிலிருந்து பின் வாங்கியது பாகிஸ்தான் அரசு.

Published : February 10, 2026 at 2:26 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10-வது சீசன் கடந்த பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரான தொடங்குவதற்கு முன்னதாக பல்வேறு சர்ச்சைகளை சந்தித்திருந்தது. அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று வங்கதேச அணி டி20 தொடரில் இருந்து விலகியது தான்.

20 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில் முன்னதாக வங்கதேச அணியும் இடம் பிடித்திருந்தது. ஆனால் வங்கதேசத்தில் நடைபெற்ற இந்துக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளுக்கு பிறகு, அந்நாட்டின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முஷ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த வங்கதேச அரசு, ஐபிஎல் தொடரை வங்கதேசத்தில் ஒளிபரப்ப தடை விதித்தது.

அதனை தொடர்ந்து இந்தியாவில் தங்கள் அணி வீரர்களுக்கு பாதுக்காப்பு இல்லை என்றும், அதனால் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தாங்கள் விளையாடும் போட்டிகளை பொதுவான இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் ஐசிசியிடம் முறையிட்டது. ஆனால் ஐசிசி வங்கதேசத்தின் கோரிக்கையை நிராகரித்ததை தொடர்ந்து, அந்த அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தது.

இதனால் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் வங்கதேச அணிக்கு மாற்றாக ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு உலக கோப்பையில் விளையாடும் வாய்ப்பை கொடுத்தது. இது வங்கதேசத்திற்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்ததை விட, பாகிஸ்தானுக்கு மிகப்பெரும் அடியாக விழுந்தது. ஏனெனில் டி20 உலக கோப்பை தொடரில் வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் அனைத்து முடிவுகளுக்கும் பாகிஸ்தான் ஆதரவை வழங்கியதுடம், அந்த அணியுடன் நிற்பதாகவும் கூறியது.

இதனை தொடர்ந்து உலகக் கோப்பை தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப், உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை பாகிஸ்தான் புறக்கணிக்கும் என்று அறிவித்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினார். பாகிஸ்தான் அரசின் இந்த முடிவுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த ஐசிசி, அந்நாட்டு கிரிக்கெட் அணிக்கு அடுக்கடுக்கான எச்சரிக்கைகளை விடுத்தது.

ஆனாலும் பாகிஸ்தான் தங்களின் முடிவில் உறுதியுடன் இருப்பதாக தெரிவித்து, இந்த பிரச்சனையை தலைப்பு செய்தியாக மாற்றியது. இதனையடுத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலுன் துணைத் தலைவர் இம்ரான் கவாஜா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் சில நிபந்தனைகளை தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.

அதில், ஐசிசி தொடருக்கான வருவாயில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு அதிக பங்கு வழங்க வேண்டும், இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு தொடரை மீண்டும் நடத்த உதவ வேண்டும், இந்தியாவுடனான போட்டியின் போது வீரர்கள் கைக்குலுக்கும் மரபை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளை ஐசிசியிடம் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான இருதரப்பு தொடரை நடத்தும் அதிகாரம் தங்கள் வரம்பிற்கு உட்பட்டத்தல்ல என்று ஐசிசி அதனை நிராகரித்தது. இது தவிர, போட்டியின் போது வீரர்கள் கைக்குலுக்குவது என்பது விளையாட்டின் மாண்பே தவிர, அதனை சட்டப்பூர்வமாகவோ செயல்படுத்த முடியாது என்று ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது. இவ்வாறு பாகிஸ்தானின் நிபந்தனைகளையும் ஐசிசி நிராகரித்திருந்தது.

இறுதியில், பல வார பேச்சுவார்த்தை, தலைப்பு செய்திகள், அடுத்து என்ன? என்ற கேள்விகளுக்கு பிறகு, இறுதியாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுடன் விளையாட 'ஒப்புக் கொண்டது'. பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் இந்த திடீர் முடிவை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. நிச்சயமாக நம் அனைவரையும் தவிர! ஏனெனில் இது கிரிக்கெட்டில் ஒரு அரசியல் நாடகமாக தான் பார்க்கப்பட்டது.

இதற்கு முந்தைய நிகழ்வுகளை நாம் பார்த்தால் இந்தியா-பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்துவதில் ஒருபோதும் பிரச்சினையாக இருந்ததில்லை என்பது தெளிவாகிறது. உதாரணமாக கடந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரை இந்திய அணி பாகிஸ்தான் சென்று விளையாட மறுத்த போதும் பாகிஸ்தான் - இந்தியா இடையிலான போட்டி நடத்தப்பட்டதை கூறலாம். அவ்வாறு இருக்க உலகக் கோப்பை போன்ற தொடரில் பாகிஸ்தான் போட்டியை புறக்கணிப்பதை பலரும் நம்பவில்லை என்பதே நிதர்சனம்.

இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, பிசிசிஐ மற்றும் இந்திய அரசாங்கம் பாகிஸ்தானின் முடிவுக்கு எந்தவொரு உணர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஏனெனில் இந்த பிரச்சனைகள் குறித்து பிசிசிஐ மற்றும் இந்திய அரசு தரப்பில் இருந்து அறிக்கைகள், எதிர் நிலைப்பாடுகள் இல்லை. நள்ளிரவு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகள் இல்லாமம் மௌனமாக மட்டுமே இருந்தது. இதுவே இந்த பிரச்சனையை அரசியல் நாடகமாக கூற காரணமாகவும் அமைந்தது.

இந்த முடிவினால் பாகிஸ்தான் பின்னடைவை சந்தித்திருந்தாலும், வங்கதேசத்துடான ஒற்றுமையை பரிசாக பெற்றுள்ளது. இந்த திடீர் சகோதரத்துவம் கிரிக்கெட்டைப் பற்றியது அல்ல, மாறாக 9/11 தாக்குதலுக்குப் பிறகு இந்தியாவைச் சூழ்ந்துள்ள இஸ்லாமிய கூட்டணி அரசியலை ஒன்றாக இணைத்துள்ளது என்பது தான். ஏனெனில் இந்த பிரச்சனைகள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக தான டாக்காவில் இந்தியாவுக்கு எதிரான சிந்தனைகள் முன் வைக்கப்பட்ட நேரத்தில், பாகிஸ்தானின் இந்த செயல் வங்கதேசத்தின் நம்பிக்கையை பெற்றது.

ஏனெனில் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு, வங்கதேச அரசின் செயல் அந்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலத்தை முற்றிலும் சீர்குலைக்கும் வகையில் இருந்த போது தான், பாகிஸ்தான் ’ஒற்றுமை’ என்ற வார்த்தையின் மூலம் வங்கதேசத்தின் பிரச்சனையை தனக்கு சாதகமாக்கி கொண்டது. அதன் விளைவாகவே இந்தியா போட்டியை மையமாக கொண்டு கிரிக்கெட் உலகில் தங்களை ஒரு மையமாக காட்டிக்கொண்டது.

ஆனால் பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரை உலகக் கோப்பை போட்டியை புறக்கணிப்பதில் தீவிரமாக இல்லை என்பது, அவர்களின் கோரிக்கையின் மூலம் அனைவருக்கும் தெரிய வந்தது. இறுதியில், பாகிஸ்தான் இந்தியாவுடன் விளையாட ஒப்புக் கொண்டது. எனவே, பிப்ரவரி 15 அன்று, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான போட்டி நடைபெறும். அதனால் இந்த பிரச்சனை குறித்த பேச்சுகள் இனி கிரிக்கெட் அரங்கில் இல்லாமல் மறைந்துவிடும் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே.

