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ஆசிய விளையாட்டு 2026 கிரிக்கெட் | தங்கப் பதக்கத்திற்காக நேருக்கு நேர் மோதும் இந்தியா vs பாகிஸ்தான்!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 17 முறை மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 13 போட்டிகளிலும், பாகிஸ்தான் 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS/BCCI/X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 4:42 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நாளை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடந்து முடிந்த மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரில், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தித் தங்கப் பதக்கம் வென்றது. இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது தங்கப் பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

இதையடுத்து தற்சமயம் அனைவரது பார்வையும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய ஆடவர் அணி மீதே உள்ளது. இந்நிலையில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் நாளை ஆடவர் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்திய அணி, பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று தங்கப்பதக்கத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே ஆகியோருடன் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் பேட்டிங்கில் அணிக்கு வலு சேர்க்கிறார். மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய், அக்சர் படேல் என உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் இந்த அணியில் இருப்பது கூடுதல் பலமாக உள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி

மறுபக்கம் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியையும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. பாபர் அசாம், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி போன்ற மூத்த நட்சத்திரங்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு, இளம் வீரர்களைக் கொண்ட பாகிஸ்தான் அணி இந்த தொடரில் விளையாடி வருகிறது. அரையிறுதியில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ள பாகிஸ்தான் அணி, தங்கப் பதக்கத்தை வெல்லும் முனைப்பில் இப்போட்டியில் விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 17 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 13 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி 3 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் (உங்களின் அசல் உரையில் 4 எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது தவறாகும்), ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

நேரலை விவரங்கள்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியானது இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணிக்குத் தொடங்க உள்ளது. இந்த போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் (SonyLIV) தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.

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இந்திய அணி: சஞ்சு சாம்சன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல், ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

பாகிஸ்தான் அணி: சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் (கேப்டன்), சைம் அயூப், உஸ்மான் கான், மாஸ் சதகத், ஹசன் நவாஸ், அப்துல் சமது, அராபத் மின்ஹாஸ், அகமது டேனியல், முகமது வாசிம் ஜூனியர், அப்ரார் அகமது.

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN
இந்தியா VS பாகிஸ்தான்
இந்தியா பாகிஸ்தான் டி20 கிரிக்கெட்
ஆசிய விளையாட்டு 2026 கிரிக்கெட்
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