இந்தியாவிற்கு எதிராக நியூஸிலாந்து ஆமை வேக ஆட்டம் - முதல் டெஸ்ட் போட்டி ’டிரா’
இந்தியாவிற்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியை டிரா செய்ததன் மூலம், நியூஸிலாந்து அணிக்கு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 23, 2026 at 12:50 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா, நியூஸிலாந்து அணிக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ’டிரா’வில் முடிவடைந்தது.
நியூஸிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டன் நகரில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. முதல் இன்னிங்ஸில் அதிகபட்சமாக ஹென்றி நிகோலஸ் 175, கிளன் ஃபிலிப்ஸ் 118 ரன்களும் எடுத்த நிலையில், 368 ரன்களுக்கு அல் அவுட்டானது. இந்திய அணி சார்பில் பும்ரா 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார்.
தொடர்ந்து விளையாடிய இந்திய அணிக்கு கே.எல்.ராகுல் அபார தொடக்கம் வழங்கினார். மேலும் ரிஷப் பண்ட் 128, சுப்மன் கில் 98 ரன்களும் எடுத்தனர். இதன்மூலம் இந்திய அணி 720 என்ற இமாலய ரன்களை எடுத்தது. இதன்மூலம் வெளிநாடுகளில் டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் எடுத்து சாதனை படைத்தது. நியூஸிலாந்து அணி சார்பில் ஃபிலிப்ஸ் 3 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய நியூஸிலாந்து அணிக்கு ஆரம்பத்தில் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. பும்ரா பந்துவீச்சில் டாம் லெத்தம் டக் அவுட்டானார். பின்னர் கான்வே பொறுப்புடன் ஆடினார். பொறுமையாக ஆடிய கான்வே 165 பந்துகளில் 65 ரன்கள் எடுத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து நிகோலஸ் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா இணைந்து ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்தனர். நிகோலஸ் (31), ரவீந்திரா (37) ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், நியூஸிலாந்து அணிக்கு அழுத்தம் ஏற்பட்டது.
கடைசி நாளில் போட்டியை டிரா செய்யும் நோக்கில் களமிறங்கிய நியூஸிலாந்து அணிக்கு மிட்செல் மற்றும் பிளண்டல் ஆகியோர் கை கொடுத்தனர். இருவரும் நிலைத்து நின்று ஆடி, ஆமை வேகத்தில் ரன்கள் சேர்த்தனர். மிட்செல் அவுட்டாகாமல் ஆடிய நிலையில், பிளண்டல் 54 பந்துகளுக்கு 15 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார். பின்னர் வந்த கிளன் ஃபிலிப்ஸ் 126 பந்துகளுக்கு 26 ரன்கள் எடுத்தார். இதன்மூலம் முதல் டெஸ்ட் போட்டியை நியூஸிலாந்து அணி டிரா செய்தது.
A draw it is in the Wellington Test. Both teams share the honours after a hard-fought contest. #TeamIndia will now aim to win the series in the 2nd #NZvIND Test in Christchurch 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG https://t.co/GF8A2ALHbD— BCCI (@BCCI) November 23, 2026
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இந்த போட்டி டிரா ஆனதன் மூலம், நியூஸிலாந்து அணி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. இந்தியா புள்ளிப்பட்டியலில் தற்போது 4வது இடத்தில் உள்ளது. அதே நேரத்தில் நியூஸிலாந்து 2வது இடத்தில் இருந்து 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இந்தியா, நியூஸிலாந்து அணிக்கு இடையேயான 2வது டெஸ்ட் போட்டி வரும் 27ஆம் தேதி கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரில் நடைபெறுகிறது.