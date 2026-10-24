இந்தியா vs நியூசிலாந்து | வெற்றியைத் தொடரும் முனைப்பில் இந்தியா; பதிலடி கொடுக்குமா நியூசிலாந்து?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 32 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன நிலையில், இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 24, 2026 at 8:02 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று (அக்டோபர் 24) கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் அக்டோபர் 22ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதலாவது டி20 போட்டியில், 226 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டி இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் வென்று தொடரில் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர இந்தியாவும், முதல் போட்டியில் அடைந்த தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்து தொடரை 1-1 என சமன் செய்ய நியூசிலாந்தும் பலப்பரீட்சை நடத்த இருப்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
2️⃣3️⃣-ball FIFTY for @IamSanjuSamson 💫 His 1️⃣1️⃣th in T20Is 👏 Updates ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/ucj9pxfYms— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி பேட்டிங்கில் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளது. முதலாவது போட்டியில் 67 ரன்கள் குவித்து அசத்திய சஞ்சு சாம்சன், மிடில் ஆர்டரில் மிரட்டிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் கடைசி நேரத்தில் அதிரடி காட்டிய இளம் வீரர் நமன் தீர் ஆகியோர் அணிக்கு பெரும் பலமாக உள்ளனர். எனினும், டாப் ஆர்டரில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஜோடி இந்தப் போட்டியில் இன்னும் சிறப்பான தொடக்கத்தைத் தர வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில், முதல் போட்டியில் ரன்களை வாரி வழங்கியதால் வேகப்பந்து வீச்சில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின் கம்பேக் கொடுத்துள்ள புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் காயம் குணமடைந்து மீண்டுள்ள வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் தங்களது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த ஆயத்தமாகி வருகின்றனர். அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ் மற்றும் அக்ஸர் படேல் கூட்டணி, நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன்களுக்கு முட்டுக்கட்டை போடத் திட்டமிட்டுள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபுறம், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி முதல் போட்டியில் 225 ரன்கள் குவித்தும் தோல்வியைத் தழுவியது ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. பேட்டிங்கில் அதிரடியாக விளையாடி 82 ரன்கள் குவித்த கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் ஃபின் ஆலன் ஆகியோர் அதே அதிரடியைத் தொடரக் காத்திருக்கின்றனர். இவர்களுடன் டிம் செய்ஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே மற்றும் டேரில் மிட்செல் ஆகியோரும் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
82 not out off 40 rocks for GP 😮💨 #NZvIND https://t.co/hB1Cg1W7Tl— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 22, 2026
அணியின் முக்கிய பலவீனமாக இருப்பது பந்துவீச்சுதான். வில்லியம் ஓ ரூர்க், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் இல்லாத நிலையில், கைல் ஜேமிசன், மேட் ஹென்றி, ஆடம் மில்னே மற்றும் லோக்கி பெர்குசன் ஆகிய முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இந்திய அணியின் ரன் குவிப்பைத் தடுக்கப் போராடி வருகின்றனர். இதனால் இப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சாளர்களும் கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 32 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணி 11 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 3 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
நேரலை விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று பகல் 12.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐅𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐒! ⚡ Team India have made a record-breaking start to the series! Can the Men in Blue make it two wins in a row? 👀 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd T20I, TOMORROW 11:30 AM onwards LIVE in Tamil on Sony Sports Ten 4 Tamil, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZVIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 23, 2026
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உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நமன் தீர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஸர் படேல், புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
நியூசிலாந்து அணி: ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), மேட் ஹென்றி, லோக்கி பெர்குசன், ஆடம் மில்னே, கைல் ஜேமிசன்.